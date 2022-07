Umbria Jazz 2022, Diana Krall fa il pieno all'Arena Santa Giuliana

Un ritorno atteso e voluto. Le presenze di questa sera all'Arena Santa Giuliana lo confermano. Tutti per Diana Krall, compresa la presidente della Regione, Donatella Tesei, e il sindaco di Perugia, Andrea Romizi.

Diana Krall si conferma tra le migliori artiste del genere, potente e leggera quando serve, un mix perfetto che i critici indicano come il suo vero punto di forza che le ha permesso di avere un pubblico trasversale e un grande riscrontro tra gli addetti ai lavori. Tra i suoi studi, la cantante e pianista canadese vanta anche un passagio al Berklee, ed è una ragioni in più lo stretto legame con Perugia e Umbria Jazz, dove si è esibita già diverse volte e dove in ogni occasione l'accoglienza è quella riservata a una cara amica.

Ad aprire la sua performance, il polistrumentista e cantante brasiliano Pedro Martins come già era stato per Herbie Hancock. Nel frattempo, ai giardini Carducci, direttamente da New Orleans, i Tuba Skinny, anche loro amici di Umbria Jazz e portabandiera di quello stile e quelle sonorità tipiche degli anni Venti. Un viaggio alle origini del jazz, quello che si suonava nella loro città un secolo fa. Con loro si balla e si balla pure con King Pleasure & The Biscuit Boys.

Nel pomeriggio, al teatro Morlacchi si sono festeggiati i venticinque anni dei Doctor 3, terzetto di assi italiani del jazz, presenze costenti del festival: Danilo Rea al piano, Enzo PIetropaoli al contrabbasso, e Fabrizio Sferra alla batteria. Una festa con un Morlacchi al completo. Un concerto di eccellenza. Primo pezzo: una cover dei Red Hot Chili Peppers.