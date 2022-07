Umbria Jazz 2022, i colori di Dee Dee Bridgewater e l'allegria degli Incognito

"Siano tutti sotto lo stesso groove, peace, on love". Se ne vanno dal palco salutando sulle note della canzone di Bob Marley gli Incognito, chiudono la serata del Santa Giuliana dove hanno fatto ballare il pubblico che ha riempito la platea principale di Umbria Jazz. Con l'occasione anche di omaggiare Pino Daniele Un super gruppo con oltre quarant'anni di storia in musica che ha completato la serata di Dee Dee Bridgewater.

Colorata, sorridente, eclettica. Una voce unica che torna ancora una volta a Perugia e di essere a qui, ancora una volta, ringrazia prima di tutto Carlo Pagnotta che a Umbria Jazz la fece esibire nel 1973, alla primissima edizione. Lo ringrazia e lo saluta, invita tutti a ringraziare chi per 49 anni ha avuto il coraggio di creare e portare avanti questo appuntamento. Bello tornare ancora, dice, un po' in italiano un po' in inglese. Il suo sgabello in mezzo al palco, un mazzo di fiori, un bicchere per rinfrescarsi.

Ma seduta Dee Dee sta poco, canta e balla, su e giù per il palco, accompagnata dai Memphis Soulphony, musicisti della sua città, la stessa dove è nata Aretha Franklin di due regala una cover. All'inizio del concerto saltano i microfoni, un piccolo inciampo. Il primo, perché poco dopo è necessaria una breve interruzione per problemi tecnici, superati senza particolare patemi. Una manciata di minuti poi si ricomincia da dove si era lasciato. Grande grinta, grande voce. Inutile aggiungere altro a un'artista che si descrive da sé. Come da tradizione il concerto si conclude con il pubblico alla transenna a ballare e cantare. Una serata da tutto esaurito o giù di lì. Bel colpo d'occhio e buoni riscontri per gli organizzatori.