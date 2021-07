Umbria Jazz 2021, l'omaggio di Stefano Bollani a Chick Corea

Stefano Bollani e Chick Corea al piano. Uno di fronte all'altro. Come tante volte, come sarebbe potuto avvenire anche quest'anno a Umbria Jazz, forse il palco che li ha consacrati come duo. Ma Corea non c'è, se ne è andato a febbraio di quest'anno.

L'amico-erede lo ha omaggiato con la sua esibizione in piano solo, una carrellata tra i successi del compositore e i suoi, per concludere con il duetto - al netto del problema tecnico ai microfoni, superato in scioltezza - con Valentina Cenni, coppia nella vita e coppia sul palco con gli ottimi esiti della recente trasmissione che ha portato di "prepotenza" la musica al centro dell'attenzione. A concludere la seconda serata il batterista Billy Hart in quartetto con la partecipazione del sax Ethan Iverson