Umbria Jazz 2021, al Santa Giulana arrivano gli Heroes, Paolo Fresu e Greta Magoni "raccontano" Bowie

Il jazz incontra uno dei caposaldi del rock. E il risultato è "Heroes"; il progetto voluto da Paolo Fresu che ha chiamato intorno a sé Petra Magoni, Francesco Diodati, Francesco Ponticelli, Christian Meyer e Filippo Vignato per raccontato il Duca Bianco.

Il progetto, nato un paio di anni fa e diventato un disco, nel quale c'è Gianluca Petrella al trombone, è approdato ieri, 15 luglio, all'Arena Santa Giuliana, in quella che probabilmente è la serata più pop di questa edizione del festival che ha dovuto registrare un'altra defezione, per cause sanitarie, quella di Imany, attesa nel secondo dei concerti del main event giornaliero.

E allora Fresu e i suoi Heroes hanno "approfittato" per quasi due ore di concerto, apprezzato dal pubblico presente.