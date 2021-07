Umbria jazz 21, si parte: Ottollini & Sousaphonix celebrano Dante

Mauro Ottolini & Sousaphinx hanno celebrato Dante Alighieri sul palco del teatro Morlacchi per la seconda anteprima dell'edizione 21 del festival, da domani, venerdì 9 luglio, nel vivo.

Si torna al Morlacchi, con le dovute precauzioni causa covid, dopo un anno di stop e si tornerà, da domani, all'Arena Santa Giuliana. Intanto questo assaggio affidato alla creatività del maestro Ottolini e della formazione che lo ha accompagnato in un viaggio tra musica e letteratura. E un pizzico di cinema con le immagini proiettati alle spalle della band, Un modo insolito e originale per approcciare Dante e il suo Inferno in occasione del settecentesimo anno dalla morte del Sommo Poeta.