Umbria Danza Festival, Woman Made al Chiostro di Sant'Anna. Il programma

Umbria Danza Festival porta a Perugia, martedì 2 agosto, alle 22, al Chiostro di Sant'Anna, Woman Made, progetto di valorizzazione, diffusione e promozione della produzione coreografica femminile internazionale vincitore del bando Boarding Pass Plus 21/22 del ministero della Cultura. Il progetto è realizzato da Associazione Culturale Artgarage (Pozzuoli), Dance Gallery (Perugia), Associazione Adarte (Siena), Associazione Culturale Borderline (Salerno), Associazione Culturale Campania Danza (Salerno).

Mediante residenze bilaterali e una cooperazione trasversale tra Italia e estero i progetti coreografici si uniscono in un triple-bill interpretato da danzatrici italiane. In occasione di Umbria Danza Festival 2022 andranno in scena le coreografie di Kimberly Bartosik (Usa), autrice di The Encounter: Italy; Claudia La Vista (Messico), autrice di Nautilus e Patscharaporn Kru?ger-Distakul (Vietnam-Germania), autrice di She owns – a narration #1. Nautilus, A mio padre per la coreografia: Claudia Lavista, è una riflessione sulla vita e sulla morte, scaturita a seguito della morte del padre, Mario Lavista, uno dei più importanti compositori messicani di musica contemporanea. Un viaggio che è la manifestazione di ciò che siamo. L’opera “Nautilus” intende condividere con il pubblico alcune di queste riflessioni attraverso l’evento scenico. She owns - a narration#1, coreografia e regia: Patscharaporn Krüger-Distakul, è una breve manifestazione artistica di una riflessione condivisa e di un processo di ri-esperienza incarnata sul tema del ciclo mestruale femminile.

The Encounter: Italia, coreografia e regia: Kimberly Bartosik, in collaborazione con il cast, è un progetto intergenerazionale sviluppato in una forma unica con diverse comunità in tutto il mondo con un mix di artisti professionisti, preprofessionali e non professionisti. Il progetto attinge dal modo radicale in cui abbiamo incontrato la nozione di tempo in isolamento: il suo passare, i suoi schemi, la sua velocità sfrenata e la sua lentezza brutale.

Mercoledì 3 agosto di scena Cecilia Ventriglia con Davide Calvaresi con Anonima, in prima regionale. Creazione istantanea di un polittico a più pannelli pittorici incentrati sul binomio essere umano- essere divino. Il focus è su quella forza spirituale che ci appartiene ed è inscritta in ciascuno di noi. Una straordinaria presenza che alcuni, per qualche ragione, non riescono ad avvertire, altri sì e si mettono alla ricerca. Anonima cerca un contatto, una relazione, una comunicazione con ciò che non c'è ma c'è.

Chiude la giornata di mercoledì la proiezione dei film (ad ingresso gratuito) Elegìa delle cose perdute. Ispirato a “I Poveri”, romanzo aspro e doloroso dello scrittore portoghese Raul Brandão, popolato di derelitti attanagliati da domande esistenziali insolute, il film di Stefano Mazzotta e della sua troupe si spinge all’indagine del tema dell’esilio, della condizione morale di chi si sente estraneo al mondo in cui vive, sospeso tra speranza e nostalgia.