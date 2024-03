Trascendanza compie quattro anni e inaugura Spazio Modu

L’associazione culturale Trascendanza celebra l’insediamento nella sua nuova sede a Spazio Modu e i suoi quattro anni di attività nel settore artistico e culturale del territorio umbro. Sabato 16 dalle 17 alle 1 e domenica 17 dalle 18 alle 21 l’intero stabile di tre piani ospiterà presentazioni, dialoghi ed esposizioni, due giorni configurati come “open day” dell’associazione.

Spazio Modu, una nuova realtà culturale del centro storico di Perugia dedicata alla co-abitazione, alla produzione/post-produzione multimediale e all’organizzazione di eventi, ha accolto il domicilio dell’associazione Trascendanza, progetto multidisciplinare e sperimentale che opera nei settori del suono, della comunicazione, del pensiero critico, delle arti e discipline multimediali e performative attraverso esperienze immersive, situazioni conviviali e iniziative culturali caratterizzate dall’ibridazione dei linguaggi artistici.

I due ingressi dello spazio, sviluppato su tre piani, collegano due zone di alto rilievo urbano e sociale del centro storico: via della Viola (tramite l’ingresso inferiore di via della Pazienza), e la parte alta della città, a un passo da piazza IV Novembre (dall’ingresso superiore in Via Bontempi 25)

Ogni piano ospiterà una presentazione pubblica di eventi futuri, iniziative passate e progetti in divenire:

Al piano 0, Trascendanza: Altrove è un Cerchio. Anteprima e presentazione della rassegna di musica sperimentale elettronica ed elettroacustica “Altrove è un Cerchio”: quattro appuntamenti da Marzo a Giungo 2024 con artisti, artiste, performer, compositori e compositrici nazionali e internazionali. La sala sarà allestita e sonorizzata per tutta la durata dell’evento, in collaborazione con Todo Modo Sound System.

Al piano 1, Trascendanza Expo 2020-2024: La sala dedicata al co-working ospiterà l’esposizione del portfolio di Trascendanza: 4 anni di progetti, talk, laboratori, installazioni ed esperienze che hanno stimolato il pensiero critico e proposto nuovi modi di osservare e abitare il presente.

Al piano 2, Girotondo: tesseramento, dialoghi e incontri: uno spazio conviviale dove incontrarsi, prendere parte alla community di Trascendanza e sostenere le sue iniziative grazie all’avvio della campagna di tesseramento e donazioni.