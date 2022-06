"Tvb Borgobello", torna la Mezzanotte Bianca in corso Cavour

Eventi di strada, musica dal vivo, teatro, poesia, arte, gastronomia, shopping per la Mezzanotte Bianca del Borgobello che torna dopo due anni di stop causa panemia. L'appuntamento è per giovedì 7 luglio in corso Cavour.

"T.V.B. Borgobello" è il "titolo" dell'evento. L'acronimo che sta per "Ti Voglio Bene" significa, in questo caso, anche "Teatro di Vicinanza nel Borgo", perché il quartiere e la comunità che ci vive o lo frequenta, sarà innanzi tutto con una "Traversata Visionaria del Borgo", guidata dall'attrice Giulia Zeetti, che porterà gli intervenuti a ri-scoprire le vie del Borgo, lungo le quali avranno luogo delle performance dei partecipanti ai laboratori di teatro, danza e musica attivati a maggio, e condotti da Dance Gallery, Scuola di musica Frescobaldi e Teatro di Sacco. In questi laboratori, il vissuto della pandemia è stato elaborato dai partecipanti prevedendone appunto la condivisione finale con tutte e tutti coloro che verranno alla grande festa del Borgobello. Un percorso insieme per godersi nuovamente la città e per riscoprire la gioia di vivere insieme il quartiere, con una sorpresa finale: un dono speciale da condividere.

Oltre a questa grande festa, fin dal pomeriggio sono previste numerose altre attività. Alle 16.30 sarà inaugurata la mostra collettiva di pittura in via del Persico; alle 17 letture di poesie nel Giardino della Sala Cutu; alle 18 "Aldo Capitini - uomo di pace". Visita guidata alla scoperta del filosofo della non violenza nei luoghi cittadini che hanno fatto da sfondo alla sua vita straordinaria, a cura di Gran Tour Perugia (prenotazione obbligatoria al 371 3116801). Al termine, il ristorante Numero Zero aprirà il proprio giardino nascosto per un aperitivo. Alle 19.30 partirà da piazza Giordano Bruno, la "Traversata Visionaria del Borgo".

Dalle 21, musica dal vivo e dj set lungo tutto il Borgo.