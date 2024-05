Lorenzo Maragoni a Perugia. Il campione mondiale di Poetry Slam ospite di Tanganica

È Lorenzo Maragoni, campione mondiale di Poetry Slam 2022, il grande protagonista della seconda tappa di Tanganica. Libero Stato della Risata, festival dell'umorismo promosso dall'associazione culturale teatrale Occhisulmondo, in programma a ingresso gratuito domenica 2 giugno in piazza Lupattelli, in corso Garibaldi a Perugia.



Regista, autore e attore, già campione italiano di Poetry Slam e vincitore del 2021 del premio Bologna in Lettere, nella sezione dedicata alla poesia orale e performativa, alle 21.45 Maragoni presenterà Stand-up poetry, uno spettacolo in bilico tra reale e surreale, tra spoken word e stand up comedy, per scoprire un nuovo modo di fare poesia. Testi brevi e registro colloquiale, assieme a momenti più lirici propri della poesia orale e flussi verbali vicini al rap, su temi della vita quotidiana che cercano di gettare ponti di immedesimazione tra performer in scena e pubblico (l’amore, il lavoro, la ricerca di un’identità nel passaggio all’età adulta).

Ad aprire la serata, alle 20.30, spazio finalisti del The Square Slam Poetry, a cura di Metanoia. In chiusura musica, con il dj set a cura del circolo Porco Rosso.



Dopo l'appuntamento di domenica 2 giugno Tanganica tornerà per il gran finale dal 14 al 16 giugno ai Giardini del Frontone (già a disposizione online i biglietti per il 14 e 15 giugno, con la possibilità di abbonarsi per i due giorni). Tanti gli ospiti attesi, da Faccestamagia a Turbopaolo, dal Tony Clifton Circus al Tanganica All Star, vera e propria nazionale dei comedians protagonista di una maratona comica e della telecronaca comica in diretta della partita di esordio degli azzurri agli Europei di calcio (con, tra gli altri, Daniele Fabbri, Nathan Kiboba e Alessandro Ciacci).