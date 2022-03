Perugia Storica, le auto d’epoca nei rioni della città

Con la primavera le auto storiche tornano su strada per la prima manifestazione 2022 organizzata dal Camep (Club Auto e Moto d’Epoca Perugino). Domenica 3 aprile infatti è in programma “Perugia Storica”, auto e moto d’epoca nei rioni, un evento che si avvale del patrocinio del comune di Perugia. L’appuntamento è per domenica mattina alle 9.30 sul piazzale del centro commerciale Quasar Village di Ellera, dove tutti i partecipanti saranno ospitati da Conad per la colazione prima di affrontare il primo tratto di prova speciale a cronometro che si svolgerà proprio sul piazzale del Quasar Village.

Le auto, effettuata la prova partiranno in direzione di Corciano dove si terra’ l’incontro con la Municipalità; senza sostare la carovana proseguirà verso Cenerente-Bivio Forcella Monte Tezio per arrivare alle 11 in localita’ San Lorenzo di Montenero dove ci sarà una sosta con ristoro. Alle 11.30 la seconda prova cronometrata all’interno del parco di San Lorenzo di Montenero per poi proseguire in direzione di Ponte Pattoli – La Bruna. La sosta per il pranzo è in programma alle 13 al Ristorante “Il Caldaro” in strada della Bruna. Si riparte alle 15,30in direzione Ponte Pattoli, Ponte Felcino, Perugia arrivando alle 16.30 a Monteluce. Qui inizierà il percorso cittadino con passaggi a Porta Eburnea, P.ta S. Susanna, Porta S. Angelo (Cassero), P.ta Sole, (P.ta S. Antonio), P.ta S. Pietro, P.zza IV Novembre. – Ore 17,30 sosta con schieramento equipaggi, distinti per Rione, dietro i rispettivi gonfaloni, in P.zza IV Novembre, per poi accedere alla Sala dei Notari dove ci sarà il saluto delle Autorità cittadine e la premiazione dei migliori equipaggi