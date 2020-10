A Perugia un seminario "Sblocca mente", per uscire dalle proprie convinzioni sbagliate

Spesso le nostre convizioni e le nostre credenze influenzano il nostro vissuto diventando pensieri limitanti, veri e propri "blocchi" nella nostra mente che con il passare del tempo diventano cronici.

Per scoprirli e metterli in discussione si svolgerà a Perugia, nelle date del 27 Ottobre e 3 Novembre (ore 18.00 - 19.30) presso la sede di Rinoceronte Teatro in via della Sposa, 1 si svolgerà un seminario condotto dalla sociologa Gabriella Buonomo. In particolare verrà messo in luce:

cosa sono i blocchi mentali

come cambiare le nostre convizioni

arrivare dall'obiettivo allìidentità.