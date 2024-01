San Costanzo, Perugia mette in mostra le Vespe

Perugia mette in mostra la Vespa. Domenica 28 e lunedì 29 gennaio, in occasione della festività di San Costanzo, quasi 50 modelli del mezzo a due ruote più famoso al mondo saranno esposti presso la Loggia dei Lanari in piazza Matteotti. Un evento ideato dal Vespa Club Perugia con il patrocinio del Comune di Perugia, con l’obiettivo di proporre al pubblico le Vespa più pregiate, così da ripercorrerne la storia dal 1946 ad oggi. Dalla Vespa con il cambio a bacchetta fino alle moderne GTS, passando per le large frame e le indimenticabili PX e “50”. Saranno ben 35 i vespisti che metteranno a disposizione i loro gioielli per una mostra che rappresenta un unicum per la città.

“Abbiamo pensato a questo evento - dichiara il presidente del Vespa Club Perugia, Andrea Sonaglia - come momento di aggregazione tra i nostri soci e sostenitori, ma anche come attrazione per i nostri concittadini, nella speranza di accogliere nei due giorni diverse generazioni di appassionati. In ogni famiglia c’è una storia di Vespa e noi speriamo di accogliere nonni, genitori, figli e di essere uno stimolo al vespismo per le nuove generazioni. Grazie al Comune di Perugia per il sostegno e a tutti i vespisti che collaboreranno per la buona riuscita della manifestazione”.

PROGRAMMA

Domenica 28 gennaio

Ore 10.30 inaugurazione Vespa in Mostra alla presenza delle istituzioni locali - Loggia dei Lanari.

Ore 11.30 presentazione libro Paola Scarsi La prima Vespa non si scorda mai: emozioni e avventure con la mitica due ruote dalla viva voce dei protagonisti - Sala della Vaccara di Palazzo dei Priori.

Ore 20 - chiusura mostra.

Lunedì 29 gennaio

Ore 9 apertura mostra.

Ore 18 chiusura mostra.

Ore 18.30 premiazioni per vespisti possessori di Vespa esposte e saluto istituzioni locali.