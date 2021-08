San Sisto, Restart slitta causa maltempo: il concerto della Spleen Orchestra rinviato a sabato 28 agosto

Il maltempo ci ha messo lo zampino. E come temuto, la serata con la Spleen Orchestra slitta di un giorno. Il concerto spettacolo previsto per oggi, 2 agosto, in occasione di Restart, la manifestazione voluta dall'associazione Carnevale I Rioni di San Sisto, sarà spostato a domani 28 agosto.

Il concerto inizierà, come da programma, alle 21.30, con posti seduti limitati ed è prevista la possibilità di prenotazione per la cena (che garantirà anche la visione dello spettacolo) o un posto in platea per chi vuole assistere all’esibizione. Tutti gli aggiornamenti e le informazioni utili sulla pagina Facebook dell'associazione