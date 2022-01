Perugia ringrazia! Ecco le opere donate dalla famiglia Van Marle alla Galleria Nazionale. Un report completo...

Ecco le opere che i Van Marle donarono alla Galleria Nazionale dell’Umbria. Dimostrando generosità dazionale e attaccamento alla Vetusta. Un inventario di cui siamo debitori all’amica Marina Bon Valsassina e all’archivista Giovanni Franco Delogu, gli unici in grado di spulciare documenti, atti, testimonianze e materiali relativi alle opere che giacciono nei depositi. E di fornirci le immagini relative. Prezioso anche il contributo di donna Maria Gabriella Baduel, madre della dottoressa Marina Bon. La signora (classe 1929) è dotata di una robusta memoria ed è stata preziosa per fornire informazioni circa la figura di Ilona Van Marle.

Le donazioni comprendono un Mortaio con lo Stemma della famiglia Pelloli. L’oggetto (foto 1) è entrato per donazione diretta di Raimond Van Marle (25 luglio 1932) e porta il s.n. 415. Gli altri due oggetti sono stati donati dalla figlia Ilona (sposata con Gianluca Tocchi Moretti). Si tratta di due dipinti, entrambi di Andrea di Bartolo di Fredi, pittore senese (1360-1428), figlio di Bartolo di Fredi e donna Bartolomea di Cecco. Il primo dipinto è un Santa Dorotea (donato il 26 maggio 1953) e contrassegnato dall’attuale collocazione A-25A. Il secondo dipinto (70/976) effigia un S. Antonio abate ed è stato donato nella stessa data e occasione.,Entrambe le pitture su tavola facevano parte di un polittico smembrato.

L’etichetta (foto 4) è battuta a macchina e indica la proprietà con sotto il nome dell’autore. Artista studiato nella sua monumentale opera in 9 volumi dello stesso Van Marle, dedicata alla pittura italiana (“The Development of the Italian schools of painting. Vol. 1-19). La stessa attribuzione faceva capo a studi del noto critico, scomparso 18 novembre 1936 e inizialmente tumulato nello stesso cimitero di San Marco. Sia lui che la figlia Ilona dimostrarono un forte attaccamento alla città del Grifo. Il che non può che inorgoglire il nostro spirito identitario.