Perugia, processo storico a Napoleone per i furti delle opere d'arte in Umbria: i due verdetti, la giuria popolare e dei magistrati

Grande successo e grande partecipazione alla Sala dei Notari lo scorso sabato 2 novembre per il Processo Storico "Napoleone, le spoliazioni umbr organizzato dal Rotary Club Fortebraccio Montone, presieduto dal Nicola Farinelli. Un evento benefico, patrocinato da Comune e Provincia di Perugia, nonché da Aiga e accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Perugia per la formazione deontologica. Davanti a illustri magistrati e avvocati, l'Imperatore dei francesi e Re d’Italia, ha risposto delle spoliazioni perpetrate a danno del patrimonio artistico umbro.

Un avvincente dibattimento ha visto contrapposti il PM Dott. Sergio Sottani e l’Avv. Franco Libori, alla presenza del Collegio Giudicante presieduto dal Cons. Maria Giuseppina Fodaroni e composto dal Cons. Paolo Micheli e dal Cons. Daniele Cenci. Pierfrancesco Romano ha vestito i panni di un testimone chiave del processo, un monaco benedettino dell’abbazia di S. Pietro. Perito di eccezione del Tribunale è stata invece la prof.ssa Cristina Galassi, massima esperta in materia di requisizioni napoleoniche.

Errico o Biagioli ha vestito i panni di Napoleone che il pubblico in sala, come giuria popolare, ha deciso di assolvere, nonostante il Collegio Giudicante lo abbia poi condannato alla reclusione (pur sostituendo la pena detentiva con i lavori di pubblica utilità). Notaio e garante delle operazioni di voto è stata Dott.ssa Vittoria Scattone Il Professore Mauro Volpi, costituzionalista, ha intrattenuto il pubblico, in attesa della sentenza, con un interessante intervento sul contributo di Napoleone alla codificazione.

Grazie alla copiosa partecipazione del pubblico, delle autorità civili e rotariane (del Distretto 2090 nonché dei Club Rotary Club Perugia, Perugia Est, Perugia Trasimeno e Città della Pieve) e al supporto degli sponsor (FUSO GROUP srl, Gelsi Costumi d’Arte di Gualdo Tadino e il fotografo Matteo Spiga), sono stati raccolti 2.400,00 euro interamente devoluti a sostegno dell’importante lavoro dell’Associazione Madre Speranza di Fratta Todina.