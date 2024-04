"Mio padre non mi ha insegnato niente", l'ultimo libro di Massimiliano Smeriglio a Popup

Sabato 6 aprile, alle 18.30, la libreria e spazio culturale Popup di Perugia, in piazza Birago, ospiterà la presentazione del libro di Massimiliano Smeriglio Mio padre non mi ha insegnato niente (Fuoriscena). Dialogherà con l'autore Marta Poli, redattrice di Luoghi Comuni magazine.

Un romanzo di formazione, una storia famigliare che si consuma tra case popolari, cortili pieni di bambini, la legge primordiale del branco, le botte con le spranghe di cartone compresso, l’umiliazione dei no delle banche e perfino a volte la negazione di un pezzo di pane, la famiglia allargata del quartiere come paracadute. Il libro di Smeriglio – scrittore, giornalista e politico, Finalista al premio Scerbanenco 2012 con il romanzo Suk Ovest, banditi a Roma (Fazi) – è un memoir in cui la storia personale del protagonista – Emme – incrocia in più punti la grande Storia: le Fosse Ardeatine, con il bisnonno Enrico Mancini tra le vittime della furia nazista; la contestazione studentesca della Pantera; l’omicidio di Vincenzo Paparelli in un derby Roma-Lazio tragicamente indimenticabile e quello di Valerio Verbano a Montesacro. Siamo a Roma, Garbatella.



Emme viene al mondo a metà degli anni Sessanta, cresce con i nonni, tradizione comunista, antifascisti, classe operaia con ancora addosso l’odore della Resistenza. Vive la strada, le opportunità, i pericoli, fino all’adolescenza, in cui riuscirà a disarcionare un destino che pareva già scritto. La lettura e la militanza politica come un nuovo modo di stare al mondo. Fino al colpo di scena finale.