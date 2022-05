IL PERSONAGGIO Perugia incontra Simona Marchini alla Stranieri. Come coniugare musica e letteratura, storia, arte e umanità

Perugia incontra Simona Marchini alla Stranieri. Come coniugare musica e letteratura, arte e umanità. Un pomeriggio di cultura che ha visto sotto i riflettori l’ultimo libro autobiografico di Simona Marchini, “Corpo estraneo” (Baldini & Castoldi). Dopo il saluto di accoglienza della professoressa Dianella Gambini, Sandro Allegrini ha introdotto la nota attrice, show woman e scrittrice. Che riceve in dono dal pittore pop Stefano Chiacchella una piccola tela dal titolo “Ballerini”. Andrà ad arricchire la collezione privata di Simona, che è esperta d’arte e gallerista di vaglia con la storica Nuova Pesa, fondata dal padre nel 1959.

Segue il saluto dell’Assessore alla Cultura del Comune di Perugia Leonardo Varasano il quale entra nel merito dei contenuti di questa opera che interseca la vita della protagonista con eventi significativi che hanno punteggiato la storia nazionale: dalla Resistenza alla contemporaneità. Non solo famiglia, ma anche mondo dello spettacolo e della cultura, raccontati con stile elegante e osservazioni puntute.

Al Maestro Stefano Ragni e ai suoi cantanti (Paola Stafficci, Matteo Mencarelli e Alessandro Zucchetti) il merito di aver impreziosito l’incontro con citazioni verdiane di notevole appeal. Evento assai partecipato e apprezzato dal pubblico numeroso e interessato. Anche perché il senso dell’incontro, come ha sottolineato Varasano, è riconducibile al comun denominatore dell’amore: per l’arte, la cultura, la musica, l’educazione. Tutto ciò che, insomma, ci fa riconoscere come umani.