Le città incredibili di Debora Di Silvio: un omaggio a Italo Calvino per grandi e piccoli. Il 20 dicembre la presentazione

Se quelle di Italo Calvino erano Le città invisibili, quelle di Debora Di Silvio sono Le città incredibili (SaMa Edizioni). Con il suo libro d'esordio Debora Di Silvio vuole rendere omaggio al maestro, di cui ricorre il centenario della nascita, ambientando i suoi racconti nelle città descritte dal grande scrittore.

Racconti per tutte le età: storie buffe, a tratti commoventi, di personaggi improbabili, che offrono spunti di riflessione per i temi che fanno da sfondo alla trama e per i significati metaforici delle vicende narrate, in grado di indagare aspetti esistenziali comuni a tutti.

“Le città incredibili” di Debora Di Silvio sarà presentato mercoledì 20 dicembre, ore 17.30, alla biblioteca comunale San Matteo degli Armeni. Dialogherà con l'autrice Giannermete Romani.

Le città incredibili è un’opera prima pensata per piccoli e grandi lettori (dai 9 anni in su)

È composta da una cornice narrativa originale in cui si inseriscono sette racconti, ispirati alle Città invisibili di Italo Calvino: ogni racconto è ambientato in una delle città descritte da Calvino e approfondisce l’immagine che l’autore dà di quei luoghi fantastici attraverso un conflitto narrativo e personaggi del tutto originali.

Ogni città è vittima di assurde consuetudini e di norme infelici che rendono le persone schiave. Solo lo sguardo incontaminato dei bambini, insieme al loro coraggio, darà avvio alla trasformazione e alla liberazione.

Queste brevi storie, a tratti comiche e a tratti commoventi, accompagnano la nascita e l’evoluzione dell’amicizia tra un’anziana signora, la Megera, e il giovane protagonista, Martino.

La Megera, portandolo in luoghi fantastici attraverso i suoi racconti, contribuisce a svelare, e poi sciogliere, i nodi emotivi del piccolo amico, che troverà il coraggio di affrontare le sue paure e, alla fine, guarderà la Megera andarsene per sempre con un rinnovato senso di fiducia in se stesso e nel suo luminoso futuro.

Le tavole all'interno del libro sono state dipinte da Roberto Pavoni, pittore romano allievo del maestro Gino Marotta.

L’autrice

Debora Di Silvio nasce a Roma l’11 gennaio 1989. All’età di tre anni si trasferisce in Umbria con la famiglia e trascorre l’infanzia in un piccolo paese sulle rive del lago Trasimeno. Nel 2018 lascia il suo lavoro da impiegata per iscriversi alla facoltà di Scienze della Formazione Primaria, iniziando così il suo percorso per diventare insegnante. Oggi vive a Corciano, in provincia di Perugia, con suo marito e i suoi due figli. Studia, insegna e immagina storie fantastiche da mettere al servizio dei piccoli lettori.