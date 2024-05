Corpo, autodeterminazione e diritti delle donne. Rosario Villajos a Popup per Encuentro

Doppio appuntamento questa settimana alla libreria Popup in piazza Birago. Si comincia mercoledì 29 maggio, alle 18.30, con Carlotta Ariano, che presenterà il suo lavoro Dall'autodeterminazione della donna al criptoaborto - il dibattito pubblico sulla legge 194 (Cronache Ribelli). Dialogheranno con l'autrice Ilaria Giovannelli, ricercatrice in Psicologia sociale all'Università degli studi di Chieti-Pescara, e Maria Giuseppina Pacilli, professoressa associata in Psicologia sociale all'Università degli Studi di Perugia.

Il libro di Ariano è un'importante analisi del linguaggio intorno al tema dell'interruzione di gravidanza in Italia: anche a distanza di oltre cinquant'anni dall'approvazione della legge 194, infatti, permangono all’interno di alcuni canali terminologie e posizioni reazionarie che sono terribilmente simili a quelle degli anni ‘70. Usare un linguaggio scevro da pregiudizi e adeguato alla tematica è invece fondamentale nel far convergere il dibattito pubblico sulla tutela dei diritti delle donne e sulla loro autodeterminazione.

L'incontro è promosso in collaborazione con L'OGGI, hub educativo e culturale di prossimita? di Ponte San Giovanni (alle 16.30 Ariano incontrerà i ragazzi e le ragazze che frequentano il nuovo spazio ponteggiano).

Giovedì 30 maggio alle 18.30 Popup ospiterà Rosario Villajos, per parlare del suo libro L'educazione fisica (Guanda), premio Biblioteca Breve 2023 e finalista al Premio Strega Europeo 2024. L'incontro è promosso nell'ambito del festival Encuentro e in collaborazione con il gruppo di lettura della libreria, che intervisterà l'autrice spagnola.

Nel romanzo di Villajos – nata a Córdoba nel 1978, diplomata in Belle Arti, al lavoro nel campo della musica, del cinema e in ambito artistico e culturale – la protagonista Catalina, sedicenne degli anni '90, è stufa di sentirsi dire che è lei a mettersi in pericolo soltanto perché cammina per strada. È appena uscita dalla casa di campagna della sua migliore amica dopo un fatto spiacevole, per di più è in ritardo, e sa benissimo che i suoi genitori non tollerano che rientri un minuto dopo le dieci, orario del suo rigido coprifuoco. Sa anche che se vuole arrivare in tempo deve fare l’autostop, perché di autobus non ce ne sono. La prospettiva di salire in macchina con un estraneo la spaventa, gli adulti le ripetono di continuo che alla sua età non può andarsene in giro da sola perché è pieno di malintenzionati. Ma al contempo la intriga. E poi chissà come mai le regole e i divieti non riguardano i maschi... E così il breve tragitto di Catalina verso casa si trasforma in un viaggio costellato di ricordi, pensieri, fantasie. E la sua storia è la storia di chiunque sia stata un’adolescente alla ricerca della propria identità e del proprio posto, in un mondo di desideri contrastanti e voglia di essere liberamente se stesse.