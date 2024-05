Ritorna la festa di quartiere Fontivegge&friends: il programma

Con un programma che celebra la diversità e l’unità la seconda edizione di Fontivegge&friends trasformerà il quartiere in un vivace crogiolo di culture. Si svolgerà in piazza del Bacio, sabato 25 e domenica 26 maggio, nell’architettura di Aldo Rossi che si farà culla della comunità intera.

La festa di sabato, che coincide con la Giornata Mondiale dell’Africa, sarà arricchita dai colori e dai sapori del grande continente. Un gesto simbolico che riconosce e onora la ricchezza culturale africana e la sua influenza nella città di Perugia.

Come si legge sul programma la giornata del 25 “è stata sviluppata insieme alle associazioni dei paesi africani di Perugia nell’intenzione di dare un messaggio, nel quartiere più multietnico della città, per superare le generalizzazioni e per costruire una società civile basata sui valori e non sui pregiudizi”.

L’evento è pensato per essere una piattaforma inclusiva, dove le attività proposte invitano alla scoperta delle culture internazionali presenti sul territorio con l’obiettivo principale di creare momenti di gioia e di incontro.

Le iniziative sono rivolte a gente di tutte le età che potranno, ballare, giocare, dipingere e magiare. Ci saranno laboratori e incontri culturali, spettacoli e stand gastronomici. Insomma come sempre un ricco e allegro programma.