L’Unione parkinsoniani Perugia si presenta al Pian di Massiano dopo i tristi giorni della pandemia. Un faro di speranza, un segno di rinascita dal periodo buio. Ma i pazienti non sono mai stati lasciati soli. Il lavoro è proseguito con cura assidua, che riesce a coniugare professionalità e sentimento. Domenica 22 maggio, dalle 14:30 alle 20:00, nello spazio verde adiacente al bocciodromo, si propone PARKINSOUND, una somma di eventi che prevede musica e affabulazione. “Fuori dal tunnel” è il brand che vedrà esibirsi anche la Mina Perugina, Antonella Falteri, cara al pubblico di musicofili e nota per la sua versatilità interpretativa che attraversa generi e generazioni. Naturalmente, momenti di conversazione e convivialità. Perché anche un semplice panino, consumato insieme, è più… gustoso. “Lo scopo non è tanto quello di raccogliere fondi – dice la logoterapista Elisa Marcaccioli – quanto quello di mostrare e dimostrare quanto facciamo, nelle varie articolazioni di carattere medico,socializzante e psicologico”. Un’occasione cui i Perugini non mancheranno di regalare preziosa testimonianza.