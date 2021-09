A Perugia arriva Phoenix, il primo evento TEDx in città: si parlerà di ripartenza

Per la prima voltanella città di Perugia, domenica 19 settembre, presso la splendida cornice del Teatro Morlacchi, andra? in scena il primo TEDx della storia della citta? umrba.

Infatti, dopo TEDxPerugiaStudio – evento ibrido trasmesso in digitale nel mese di aprile – il team capitanato da Nicole Bonamici e Francesca Lospennato si prepara a portare sul prestigioso palco del capoluogo umbro la sua prima conferenza dal vivo, organizzata in modo indipendente per ricalcare l’esperienza proposta dal TED originale.

Il nome prescelto per l’evento e? PHOENIX. In questo particolare momento, il simbolo dell’araba fenice – allegoria dell’eternita? dello spirito e della rinascita – racchiude e rappresenta tutti i valori che il team di TEDxPerugia intende trasmettere con questo evento. Cosi? come l’animale mitologico risorge dalle proprie ceneri per alzarsi nuovamente in volo piu? forte di prima, gli speaker di PHOENIX, con i 18 minuti a testa a disposizione, stimoleranno il risorgimento della nostra comunita? e la ripresa del nostro territorio.

Nove sono gli ospiti che calcheranno il palcoscenico del teatro Morlacchi: il professor Paolo Taticchi, la giudice costituzionale Silvana Sciarra, l’amministratore delegato di Ammagamma David Bevilacqua, la storyteller Sara Melotti, l’amministratrice delegata di Almawave Valeria Sandei, il CEO di Chef in Camicia Nicolo? Zambello, la direttrice del Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale della Sapienza Tiziana Catarci, l’artista Ozmo e la top model Bianca Balti. Altrettanti saranno i discorsi con cui gli speaker intendono ispirare la platea, con tematiche che spaziano dall’innovazione alla gastronomia, dal diritto alla dimensione artistico-culturale.

Solo cento saranno i posti disponibili, come decretato da regolamento TED che vincola i singoli TEDx a organizzare i propri eventi secondo precise linee guida. In particolare, i biglietti per PHOENIX sono reperibili online tramite il rivenditore digitale Eventbrite.

La partecipazione, come stabilito dalla normativa vigente, e? vincolata al possesso della Certificazione verde COVID-19.

L’evento si svolgera? nel pomeriggio, dalle 15 alle 19, e verra? presentato da due talenti scelti appositamente tra la rosa della gioventu? umbra: l’attrice Daphne Morelli e il conduttore radiofonico Martino Tosti.

Nel pomeriggio di venerdi? 17, invece, la squadra di TEDxPerugia terra? un pre-evento nel centro storico perugino, dove grazie alla collaborazione con PCUP e Cents Donations si impegnera? nella promozione dell’evento e di iniziative di beneficenza.

Chi sono gli speaker di TEDx

Bianca Balti

Nata a Lodi nel 1984, da qualche tempo vive a Los Angeles, in California. All'eta?’ di vent’anni realizza il sogno adolescenziale di sfilare per Dolce&Gabbana e da li? in poi lavora con le piu? grandi case di moda e di cosmesi tra New York, Milano e Parigi. Madre di due figlie, Matilde (14) e Mia (6), avute dai due ex mariti, dopo anni di terapia relazionale, Bianca ha deciso di aprirsi sulle proprie disavventure amorose nella speranza di far sentire meno sole le tante donne che sono ancora intrappolate in una relazione tossica.

Fermamente convinta del potere esorcizzante che ha il parlare apertamente ed in modo onesto di taboo come questo, ha creato un appuntamento settimanale su Instagram chiamato “A letto con Bianca” dove parla delle dinamiche malsane che possono svilupparsi nelle relazioni di coppia ed un indirizzo email dove invita le sue followers ad un dialogo diretto sul tema.

Ozmo

Gionata Gesi, in arte OZMO, e? uno degli indiscussi pionieri e piu? noti esponenti della Street Art italiana. Ha realizzato interventi di arte pubblica monumentale nelle piu? importanti capitali dell’arte contemporanea e urbana, come Londra, Mosca, New York, San Paolo e Shangai. Nel 2012 ha esposto la sua arte al Museo del '900 a Milano tramite un coinvolgente live painting e, nello stesso anno, ha firmato un'opera muraria permanente sulla terrazza del MACRO a Roma, affermandosi definitivamente anche nel panorama artistico istituzionale. In aggiunta, OZMO e? stato scelto da aziende come Absolut e Prada per collaborazioni private, e? stato citato dal New York Times e ha ricoperto il ruolo di direttore artistico del Festival Internazionale del Muralismo "Wall in Art".

Tiziana Catarci

Direttrice del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale della Sapienza Universita? di Roma dal 2018, Tiziana Catarci fa parte delle "100 Donne per la Scienza" e delle "Inspiring Fifty", in quanto role model nel mondo della tecnologia. La sua attivita? di ricerca si e? concentrata nei settori dell'HCI e delle basi di dati, e negli ultimi anni si e? interessata al rapporto tra etica ed Intelligenza Artificiale. Tiziana Catarci, infatti, fa parte dei soci fondatori di SIPEIA, la Societa? italiana per l’etica dell’intelligenza artificiale. Nel 2020 e? stata inserita nella lista dei World's Top 2% Scientists della Stanford University e nel 2021 ha ricevuto il premio internazionale “Le Tecnovisionarie”, alla sua XV edizione.

Nicolo? Zambello

Dopo l'esperienza in Australia nell'alta ristorazione, Nicolo? Zambello rientra in patria per buttarsi nel mondo delle start-up e nel 2015 fonda, assieme ai suoi due amici di infanzia, Andrea Navone e Luca Palomba, Chef in Camicia: la prima media company italiana verticale nel mondo del food. Nel 2020 la sfida piu? ambiziosa di sempre: Acade?mia, la prima piattaforma internazionale di e-learning sul mondo del Food & Beverage con gli Chef piu? rinomati del settore. In tutto il suo percorso c’e? sempre un unico fil-rouge: la passione per il cibo.

Valeria Sandei

Inserita da Forbes Italia nella lista delle 100 "donne vincenti" del 2021, Valeria Sandei e? un fiore all'occhiello del mondo della trasformazione digitale. Laureata con lode all'Universita? Bocconi, ha esordito in JP Morgan per poi diventare manager in Accenture ad appena 27 anni. Oggi Valeria e? CEO di Almawave (Gruppo Almaviva), societa? italiana quotata all’AIM Italia e leader nell’Intelligenza Artificiale (AI), nell’analisi del linguaggio naturale e nei Big Data. Sotto la sua guida, Almawave e? divenuta una realta? internazionale in costante evoluzione. Valeria e? anche Vicepresidente della Fondazione Musica per Roma.

Sara Melotti

Storyteller d'eccezione e autrice del libro “La felicita? e? una scelta” (2021), Sara Melotti gira il mondo raccontando storie di luoghi, culture, tradizioni e, soprattutto, di persone. Bresciana di origine, si e? trasferita negli States all'eta? di vent’anni. Dopo essersi lasciata alle spalle una carriera da fotografa di moda a New York, ha iniziato a viaggiare per il mondo in solitaria per "Quest for Beauty", il suo progetto dedicato alla ricerca del significato della bellezza.

David Bevilacqua

Uno dei punti di riferimento del panorama imprenditoriale italiano ed europeo, David Bevilacqua e? il CEO di Ammagamma, societa? di Artificial Intelligence e data science. La sua brillante visione, raccontata nel libro "Parole per cambiare rotta", lo ha portato a scalare i vertici prima di Cisco Italia, poi di Cisco Sud ed Est Europa ed infine Cisco EMEA. In aggiunta, David ha volto attivita? come Senior Advisor per societa? del calibro di Engie, Technogym e Jakala; e? stato Vice Presidente dell’American Chamber of Commerce Italy e membro del consiglio direttivo di Action Aid Italia.

Silvana Sciarra

Un'istituzione in carne ed ossa, Silvana Sciarra e? la prima donna nella storia della Repubblica ad essere nominata dal Parlamento alla carica di Giudice Costituzionale. Prima di iniziare il suo mandato presso la Corte nel 2014, ha ricoperto il ruolo di Professore ordinario di Diritto del Lavoro e Diritto Sociale Europeo presso l'Universita? di Firenze e l’Istituto Universitario Europeo. E? stata Harkness Fellow presso l'UCLA e la Harvard Law School e Visiting Professor in alcune delle migliori universita? del mondo, come la Columbia Law School, la Cambridge University e la UCL. Ha coordinato numerosi progetti internazionali e ricevuto il dottorato di Ricerca in Legge Honoris Causa presso le Universita? di Stoccolma e di Hasselt.

Paolo Taticchi

Paolo Taticchi e? professore ordinario di strategia aziendale e sostenibilita? presso University College London (ateneo fra i primi dieci al mondo). E? autore di numerosi articoli scientifici e libri. La sua attivita? accademica lo ha portato a insegnare e sviluppare progetti in oltre 20 paesi. Oggi, Paolo e? consulente di importanti organizzazioni in UK, US, Canada, Italia e India. Il suo profilo ed i suoi progetti sono stati menzionati oltre 200 volte da media internazionali quali Financial Times, Forbes, Sky e CNN. Il Sole 24 Ore lo ha definito come l’Italiano under 40 piu? influente al mondo.