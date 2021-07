Pg X, il "risveglio culturale" della città attraverso i manifesti d'autore

Sedici designer e illustratori di fama nazionale e internazionale in mostra a Perugia “per il risveglio culturale e visivo della città". Una mostra urbana che utilizza le pubbliche affissioni, per mesi testimonianza di silenzio e sospensione causati dalla pandemia, come spazio per lanciare messaggi di positività.

Dopo mesi di isolamento e incertezza, il progetto PG-X nasce con l’intento di consentire la fruizione culturale anche durante la chiusura degli spazi normalmente dedicati alle arti. Un vero e proprio museo all’aperto che trasforma le pubbliche affissioni, normalmente destinate solo a messaggi pubblicitari, in un “percorso espositivo diffuso” che incoraggi alla ripartenza, “perché siamo convinti – dicono gli organizzatori - che chi comunica con il linguaggio delle arti visive abbia il potere di suscitare emozioni e di stimolare la sensibilità collettiva”.

La mostra, realizzata con il patrocinio di Aiap Associazione Italiana Design della Comunicazione Visiva e del Comune di Perugia, vede la partecipazione di Lucia Biancalana, Mauro Bubbico, Tommaso Calderini / Brody Associates, Francesco Dondina / Dondina Associates, Marco Goran Romano, Valentina Casali / Sunday Büro, Patrick Lacey / åbäke, Elisa Macellari, Sergio Menichelli / Studio FM Milano, La Tigre, Lungomare, Armando Milani / Milani Design, Jonathan Pierini, Cabaret Typographie, Marco Tortoioli Ricci / Bcpt Associati, Paul Robb / Salt & Pepper, Zup Design

“Ho aderito con piacere all’idea di un festival di arte cittadina dedicato al risveglio della città – ha detto Leonardo Varasano, assessore alla Cultura del Comune di Perugia – I tanti spazi vuoti di affissione è bello che tornino a vivere con segni grafici per una volta dedicati unicamente allo spirito comune e al ruolo della cultura per il rilancio di Perugia”.

“Mi ha sorpreso la grande disponibilità di amici e colleghi nell’aderire a una azione progettuale collettiva – ha detto Marco Tortoioli Ricci, presidente Aiap e coorganizzatore dell’evento - senza nessun altro fine che non celebrare con una grafica ‘alta’ la riapertura di una città alla sua vita collettiva. Una soddisfazione doppia, come progettista e come presidente Aiap”.

La mostra urbana prenderà il via oggi, 17 luglio, e i manifesti saranno visibili per la vie della città fino al 31 luglio. Tutti i poster realizzati saranno inoltre esposti presso il Museo Civico di Palazzo della Penna, fino al 25 luglio. La mostra sarà visitabile gratuitamente dal martedì alla domenica dalle 10 alle 19.