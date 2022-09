Feste di Quartiere, l'appuntamento è con Ferro di Cavallo & Friends

È tutto pronto per Ferro di Cavallo & Friends, quinta tappa del cartellone di feste di quartiere di Perugia & Friends promosso dal Comune di Perugia, nell’ambito del più ampio progetto di Perugia Open District, per rivitalizzare le aree urbane circostanti il centro storico. L’appuntamento è da venerdì 9 a domenica 11 settembre nella sede del centro socioculturale di Ferro di Cavallo e nell’area verde antistante con un programma di eventi che, come previsto dal format, nasce dalle proposte delle associazioni e dei cittadini e questo fa sì che ogni festa assuma una propria specifica connotazione.

Tante, dunque, le occasioni di socialità e di incontro per bambini, anziani e famiglie. Si parte venerdì 9 settembre alle 10.30 con un mercatino, mentre alle 16 sarà aperta la mostra fotografica sull’evoluzione del quartiere ‘Ferro di cavallo, un viaggio nel tempo e nella memoria’, che sarà visitabile nelle tre giornate sempre dalla stessa ora. Alle 16 prenderanno il via anche attività per bambini con esperimenti e curiosità scientifiche, a cura del Consorzio Auriga in collaborazione con il Post, che andranno avanti fino alle 20 accompagnate da una merenda. Alle 17 si aprirà il torneo di calcio a premi per bambini ‘Ferro di Cavallo&Friends’ che si disputerà nelle tre giornate e si concluderà domenica pomeriggio con le finali e le premiazioni. Ancora venerdì, alle 18, si ci sarà la tavola rotonda ‘Ferro di Cavallo tra passato, presente e futuro’ sulla storia sociale e l’evoluzione del quartiere a cui parteciperanno l’architetto Stefano Staffa, la dottoressa Luana Cenciaioli, il direttore del parco Città della Domenica Alessandro Guidi, insieme a Gabriele Giottoli, assessore alla partecipazione attiva e allo sviluppo economico del Comune di Perugia, e a Gianluca Tuteri, vicesindaco di Perugia. La serata proseguirà con l’apertura dello stand gastronomico alle 19 e uno spettacolo teatrale di cabaret sotto le stelle alle 21.

Riserva molto spazio ai giovani il cartellone di Ferro di Cavallo & Friends e infatti sabato 10 settembre dalle 17 alle 20 sono previste animazioni con il laboratorio Schoolbus, a cura di Go Global American School of English, che propone giochi in inglese per bambini dai 5 agli 11anni (per prenotazioni whatsapp 371.4676832). Ci saranno anche, alle 17, le letture ad alta voce di Bibliobus, la biblioteca itinerante del Comune di Perugia, e una visita gratuita e guidata dalla dottoressa Cenciaioli all’Ipogeo di san Manno, sito etrusco di grande valore. Poi, alle 19.30 è prevista la cena di quartiere e alle 21 la musica dal vivo de ‘I Grifoni’.

La giornata di domenica sarà aperta alle 10 da ‘Rigiocattolo’, attività che prevede il baratto di giocattoli, mentre alle 16 inizierà l’animazione ‘Giochiamo insieme con la mente e con il corpo!’, laboratorio psicoeducativo con giochi e attività collettive per bambini dai 5 ai 10 anni a cura della psicologa Francesca Bianconi (per prenotazioni 349.5014919). Dopo il laboratorio Schoolbus e la chiusura del torneo di calcio, il programma offre ancora dalle 19 l’apertura degli stand gastronomici e dj set con Luigi e Gabriele dj.