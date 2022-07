Vedere Perugia sotto una luce diversa, e nello specifico quella notturna: è questa la proposta per il prossimo fine settimana all’insegna della cultura, prmosso da Gran Tour Perugia. Visita in notturna nel Borgo d’Oro e trekking urbano archeologico. Si parte sabato, alle 21.30, con una suggestiva passeggiata notturna e visita al tempio di San Michele Arcangelo, più conosciuto ai perugini come il tempietto.

Perugia in notturna come non l'avete vista mai, i nuovi appuntamenti di Gran Tour per il fine settimana