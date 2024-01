Perugia, Natale in via dei Priori: tutti gli appuntamenti fino all'Epifania

Si avviano alla conclusione le festività natalizie e fino al 6 gennaio via di Priori sarà vestita a festa e continuerà a regalare emozionanti esperienze grazie al Natale a Priori, messo a punto dall’Associazione Priori aps e realizzato in collaborazione con il Tavolo delle Associazioni, il Consorzio Perugia in centro, le associazioni Aps Star Light, Articity, Musicittà, Magnifico Rione di Porta Santa Susanna e i Madrigalisti di Perugia, grazie al patrocinio e al contributo del Comune di Perugia. Le suggestive luminarie insieme alle produzioni artigianali nelle vetrine regalano una cornice unica per chi voglia fare una passeggiata e approfittare di queste giornate per gli ultimi acquisti del periodo o godere di un momento di pausa circondati da arte e storia. “Via dei Priori – ricordano dall’Associazione Priori aps – è sempre un angolo di Perugia da scoprire e visitare per i suoi scorci suggestivi e siti storici, ricco di attività commerciali e artigianali che offrono prodotti unici, originali e di qualità, e di ristoranti gustosi e accoglienti che privilegiano prodotti umbri e a chilometro 0”.

Nelle giornate di venerdì 5 e sabato 6 gennaio, dalle 16 alle 19, sarà inoltre possibile visitare la chiesa dei santi Stefano e Valentino, accompagnati da Maria Lauretta Calzoni Burini, e ammirare i presepi dei maestri artigiani umbri: Carla Corna (Terra e Fuoco Deruta), Maurizio Tittarelli Rubboli (Gualdo Tadino), Fabrizio Dolci (Gualdo Tadino), Monica Grelli (Mogrè ceramiche Perugia), Associazione Filet a Modano (San Feliciano). Altre natività artigianali si potranno scorgere in alcune vetrine e tra le nicchie che via dei Priori custodisce.

Ci sarà ancora la possibilità di visitare la Torre degli Sciri e godere della vista mozzafiato che si spalanca sulla città dalla sua cima, da giovedì 4 a sabato 6 gennaio, dalle 11 alle 12.30 e dalle 15 alle 17. Per i gruppi di minimo sei persone la Torre sarà aperta su richiesta, in caso di condizioni climatiche favorevoli. Inoltre, gli artigiani aprono le porte delle loro botteghe proponendo dei laboratori esperienziali (chi fosse interessato può contattare l’Associazione Priori aps via Whatsapp al numero 3935145793).

L’Epifania chiuderà per quest’anno l’esperienza di Natale a Priori, ma non poterà via la vitalità di via dei Priori e infatti l’associazione Priori aps sta mettendo a punto il programma di iniziative per il 2024 i cui primi appuntamenti saranno il 29 gennaio per la festa di san Costanzo, quando sarà riproposta la visita alla Torre degli Sciri, e il 14 febbraio con la benedizione degli innamorati nella chiesa dei santi Stefano e Valentino.