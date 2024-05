Amici della Musica, alla Sala dei Notari il trio delle meraviglie Abrigo, Dähler e Marosi

La stagione concertistica 2023/2024 degli Amici della Musica di Perugia e della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli si avvicina al termine con un evento imperdibile, venerdì 3 maggio alla Sala dei Notari alle 20.30.

Il trio composto da Irene Abrigo al violino, Jürg Dähler alla viola e Joël Marosi al violoncello eseguirà un programma che include le trascrizioni delle Sonate di Domenico Scarlatti, lo String Trio di Daniel Schnyder e il Trio in do minore di Beethoven.

I tre musicisti sono noti per le loro illustri carriere. Abrigo è celebre per i suoi concerti internazionali e la vittoria del Premio Respighi, Dähler è molto apprezzato per il suo contributo alla musica da camera e la fondazione di festival, e Marosi è riconosciuto per i suoi premi e la partecipazione a rinomate orchestre.

Info e biglietti: perugiamusicaclassica.com