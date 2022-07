Tvb Borgobello, in corso Cavour torna la Mezzanotte Bianca

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Giovedì 28 luglio è in programma la seconda Mezzanotte Bianca Tvb Borgobello. Eventi di strada, musica dal vivo, arte, gastronomia, shopping nel quartiere di Perugia.

Il programma

ore 16 – 21 Anteprima Umbria Danza Festival

Call Me - audioguida per scomparire

Percorso esplorativo esperienziale ideato da Lucia Di Pietro per il quartiere Borgobello come opera di arte pubblica partecipata permanente, realizzata per Borgobello ed insieme alla comunità che lo abita.

È un percorso audio immersivo formato di istruzioni e suggerimenti da mettere in pratica passeggiando, con l'intento di sperimentare la scomparsa negli spazi pubblici; coreografia invisibile che si espande e attraversa le piazze senza fare rumore, pur trasformando, sommuovendo e ridiscutendo i confini tra spazi, corpi ed identità.

Esperienza per 1 spettatore alla volta ogni 20 minuti.

Inizio percorso: sede Associazione Borgobello – corso Cavour 165

Prenotazione obbligatoria al numero 349 8609600

Ore 18 “Un giorno in monastero”. La visita al complesso benedettino di San Pietro racconterà la giornata tipo di un monaco del Medioevo.

Al termine, la Fondazione per l'Istruzione Agraria allestirà un aperitivo benedettino con i prodotti della filiera corta.

Info e prenotazione obbligatoria al 371 3116801. A cura di Gran Tour Perugia

Dalle 19 Mostra di pittura “Aerocromographie” Paolo Bragetti, via Colomba (traversa di corso Cavour).

Ore 20.30 "Tra teatro e canzone", un singolare concerto di storie, monologhi e brani più e meno noti, per il pubblico di ogni età. Giulia Zeetti voce, Mirco Bonucci voce e chitarra. Piazza Giordano Bruno.

Ore 20.30 Nadir Matteucci ed i suoi allievi al pianoforte in concerto presso l'Auditorium Marianum - Istituto Musicale G. Frescobaldi.

Ore 21.30 “Orfeo il canto e l’incanto”, performance di parole e ombre. GRIMM TWINS (Barbara Lachi, Ayumi Makita) e Indre Rakauskaite - Scalette di Sant'Ercolano.

Dalle 21 musica dal vivo e dj-set lungo la via (in aggiornamento):

- Dj Marco Romei: serata vinile disco inferno '70. Corso Cavour alto

- Dj Goobi. Corso Cavour alto

- Dj set 100% vinile by Piccio. Corso Cavour altezza Via del Cortone

- Mr Zeno Dj set. Piazza Giordano Bruno

- Blaze Up real reggae yard. Borgo XX Giugno