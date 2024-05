Roberto Mercadini e Giorgia Fumo per i prossimi appuntamenti al Sanfra di Perugia

Doppio appuntamento all’auditorium San Francesco al Prato di Perugia dove, nell’ambito della stagione Sanfra promossa da Mea Concerti in collaborazione con il Comune di Perugia, ad andare in scena saranno Roberto Mercadini e Giorgia Fumo. Non solo, in cartellone anche un concerto targato "Rest in noise", sezione itinerante del format Digital Primitives che mette al centro la musica classica sulle note degli allievi del Conservatorio Francesco Morlacchi di Perugia.

Si inizia proprio da “Rest in Noise” il 7 maggio alle 18 al Complesso museale di San Francesco a Montefalco con la Morlacchi percussioni Mep (Davide Costantini, Riccardo Mostarda, Gianluigi Barzellotti, Francesco Tiberi, Clarissa Alunno Poleri, Luca Mencarelli, Domenico Grasso) in musiche di Steve Reich, Alice Gomez, Russel Peck, Gioachino Rossini, Gianluca Saveri, Amilcare Ponchielli, H.G. Brodmann, Z. Abreu, Giovanni Sollima; introduce Tommaso Sagrazzini. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Mercoledì 8 maggio alle 21 al Sanfra di Perugia spazio a Roberto Mercadini con “Fuoco nero su fuoco bianco”. «Racconto tentacolare dalla Bibbia ebraica - le parole dell’artista - Nella Bibbia Ebraica c’è l’umorismo ebraico. Se l’affermazione precedente vi ha sorpreso, forse non avete mai letto per intero l’esilarante storia del duello fra Davide e Golia, non sapete perché Isacco si chiama così, né quale feroce satira antimonarchica si celi dietro il nome “Saul”. La tradizione ebraica descrive la Bibbia come fuoco nero su fuoco bianco». Se l’affermazione precedente vi ha sorpreso, forse non sapete di quale incandescenza rifulgano le visioni di Isaia, il grido di Kohélet e molte altre cose».

Mercadini ha tracciato «un monologo, un viaggio fra gli infiniti possibili dentro la Bibbia. Il libro di Giona è la rotta seguita in questa navigazione attraverso il tempestoso mare della sapienza ebraica. Ad ogni capitolo si tocca un porto e si spalanca un mondo. Così: 1) Nel mare (elogio dell’inettitudine) 2) Un pesce grande (la poesia) 3) Ninive è rivoltata (i profeti) 4) È bene infuocarsi (dialoghi indomabili)».

Prevendite su TicketItalia e TicketOne

Venerdì 10 maggio alle 21, sempre al Sanfra di Perugia, sarà la volta di un appuntamento che rientra nella sezione “Artemisia - donne di scena” e che vedrà protagonista Giorgia Fumo. In scena “Vita Bassa”, racconto di un universo di originali mondi comici. Dopo il successo televisivo su Comedy Central, la stand-up comedienne porta sul palcoscenico uno spassoso affresco contemporaneo, offrendo al pubblico un mix di osservazioni acute e aneddoti esilaranti sulla generazione dei trentenni, ma non solo. "Vita Bassa" guida lo spettatore alla scoperta della vita dei millenials, i nuovi adulti che si barcamenano con le briciole lasciate dai loro predecessori. Dai viaggi che devono essere a tutti i costi “esperienze” ai programmi in cui si scelgono abiti da sposa, dalla vita in ufficio ai “lasciamenti” nell’era dei social, Giorgia Fumo con il suo stile unico porta sul palco una comicità intelligente e mai banale.

