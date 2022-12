I Lions promuovono l'arte: premiata Elena Sonno, studentessa del “Bernardino di Betto”, per le sue opere eccellenti

Un cammino nell’arte e per l’arte all’interno di una visione ampia di cultura con al centro i giovani. Il riconoscimento è stato assegnato e consegnato a Elena Sonno, studentessa del quarto anno al Liceo Artistico “Bernardino di Betto” in discipline pittoriche e scultoree, per l’alta qualità in tecnica, creatività e originalità dei suoi lavori e per gli eccellenti risultati in tutte le materie. Il riconoscimento con un premio in denaro è una delle iniziative del Comitato “Artisti per la Solidarietà” del Distretto 108 L, fortemente voluto dal Governatore del Distretto 108L Fabrizio Sciarretta, che ha nominato coordinatrice Francesca Cencetti.

Questa iniziativa, che afferma il valore dell’arte come servizio sociale, è stata accolta con entusiasmo dalla Presidente di Zona IXB Ketty Savino e dai seguenti Lions Club: LC Perugia Augusta Perusia, LC Perugia Concordia, LC Perugia Fonte di Veggio,

LC Perugia Host, LC Perugia Maestà delle Volte, LC Centenario, nel perseguimento di obiettivi come si è detto sociali e mecenateschi all’insegna della bellezza, rivolti al Territorio.

L’interessante e festosa cerimonia di consegna con i Labari schierati dei sei LC, alla presenza dei Presidenti e dei Referenti di Club del Comitato “Artisti della Solidarietà”, molto partecipata dalla Dirigente Scolastica Rossella Magherini, da docenti e discenti, si è svolta nell’Aula Magna del “Bernardino di Betto”; è stata moderata dall’Officer Distrettuale Francesca Cencetti, già Preside di questo Liceo Artistico, alla presenza dell’Assessore alla Cultura Leonardo Varasano, dell’Assessore allo Sviluppo economico Gabriele Giottoli del Comune di Perugia.