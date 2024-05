Sul pianeta Mannaggia - Libri da un altro mondo atterra il fantasiologo Massimo Gerardo Carrese

Sabato 4 maggio la libreria Mannaggia di Perugia si trasformerà in un gioioso palcoscenico culturale per la presentazione di “SpuntiSunti” l’ultima opera di Massimo Gerardo Carrese.

Carrese, noto per il suo spirito giocoso e inventivo, è uno scrittore, fantasiologo e musicista che ha già deliziato il pubblico con la sua presenza al festival “Che cos’è la cultura” organizzato a Perugia in collaborazione con Il Saggiatore.

Il suo nuovo lavoro, pubblicato da déclic, è una raccolta di racconti che esplora le sfumature insolite dell’esistenza quotidiana attraverso l’umorismo sgrammaticato e l’osservazione acuta. Carrese si pone come osservatore di sé stesso, degli altri e dell’ambiente circostante, utilizzando numeri, anagrammi e riflessioni enigmatiche per dipingere una realtà familiare ma allo stesso tempo stranamente distante.

Questi racconti, apparentemente confusi e separati, invitano il lettore a considerare la quotidianità da una prospettiva nuova, sospesa tra il caso e il disordine.

L’appuntamento è dunque alle 18.30, in Via Cartolari 8, non con un semplice scrittore ma con un Fantasiologo di professione che analizza gli aspetti scientifici e umanistici, ludici e artistici della fantasia e della creatività e che senza dubbio trascinerà il pubblico e i lettori nel mondo magico, o mannaggico, dell’immaginazione.