Veronica Raimo, il Premio Strega Giovani ospite all’auditorium San Francesco al Prato di Perugia

La scrittrice Veronica Raimo, finalista del Premio Strega nel 2022 con “Niente di vero” e vincitrice del Premio Strega Giovani sempre nello stesso anno, sarà ospite all’auditorium San Francesco al Prato di Perugia dove, nell’ambito del format “Artemisia - donne di scena” della stagione Sanfra, mercoledì 22 maggio alle 18.30 presenterà il suo libro “La vita è breve, eccetera”.

Un racconto che, con sguardo libero, dissacrante, in bilico tra malinconia e gioia, parla di donne e delle loro relazioni. Un viaggio intenso nelle contraddizioni della vita delle protagoniste che rigetta e scardina ogni tipo di convenzione con la scrittura graffiante e sensuale propria della Raimo.

Il libro - Una scrittrice in crisi cede alle richieste via via più insidiose dell’anziana vicina, con inaspettate ricadute sul suo romanzo. Una promessa della danza scopre con il suo maestro le possibilità del proprio corpo, e del proprio piacere. Mentre un aereo si schianta contro un grattacielo, una ragazza di «bella presenza» ma dai denti strani progetta la fuga dalla villa degli zii, ben difesa da una schiera di nani da giardino, e da un arsenale di armi nell’armadio. E poi, una donna si sveglia dopo la prima notte nella sua nuova casa e trova sullo zerbino un ortaggio minaccioso. E ancora, due studentesse universitarie finiscono per non capirsi più quando una si taglia i capelli. Eccetera. In questi racconti dissacranti, a volte più malinconici a volte più divertenti, c’è un filo fortissimo a unire le storie: uno sguardo libero sulle donne e le loro relazioni. Donne troppo pigre per essere ribelli, razionali eppure scaramantiche, capaci di inventare mondi immaginari solo per mandarli in frantumi. Fanno sesso, disinibito o goffo, hanno le idee chiare oppure mentono, molto spesso. Hanno tanti progetti ma gli impegni sono gabbie. Sanno cosa significa bramare qualcosa ma non cosa significa averla a cuore. Eccola qui di nuovo la scrittura graffiante e sensuale di Veronica Raimo, che ci fa ridere e subito dopo ci sferra un colpo durissimo, demolendo sempre le nostre rassicuranti convenzioni.

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Artemisia - donne di scena è progetto realizzato grazie al sostegno di Diva International che si ispira alla figura della talentuosa pittrice Artemisia Gentileschi che nel 1600 con grande coraggio ribaltò il ruolo subalterno della donna non solo con la sua arte innovatrice per l’epoca, ma anche per aver avuto il coraggio di denunciare la violenza subita dal collega Agostino Tassi e di portarlo a processo, uno dei primi nella storia.

