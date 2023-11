Ordine degli Ingegneri, esperti a confronto a Perugia per il Centenario dell’Albo

L'Ordine degli Ingegneri di Perugia e la sua Fondazione celebrano i cento anni di istituzione dell’Albo. In programma tre giorni di incontri e approfondimenti sulla professione.

L’evento si svolgerà a Perugia dal 22 al 24 novembre, tra la facoltà di Ingegneria dell’Università degli studi di Perugia (Polo di Ingegneria - Aula B - via Duranti, 63) e la sala dei Notari di Palazzo dei Priori.

Nella tre giorni, sono previsti i contributi di illustri professionisti ed esperti che si focalizzeranno su tre temi principali, con particolare attenzione all’esperienza umbra con le sue eccellenze e una proiezione nel futuro prossimo. “La scuola umbra degli interventi sul costruito. Esperienze del mondo scientifico e delle professioni” è il tema della prima giornata, mentre la seconda sarà dedicata a “L’aerospace e il motorsport: declinazioni naturali dell'ingegneria industriale e dell'informazione in Umbria”. La giornata conclusiva sarà dedicata alle “Grandi sfide dell’ingegneria nel nuovo millennio. L’esempio del ponte sullo Stretto”.

L’iniziativa sarà anche l’occasione per riunire l’assemblea dell’Ordine degli Ingegneri di Perugia e per approvare il Bilancio preventivo per il 2024 (mercoledì 22 novembre, ore 18).

«Vogliamo celebrare l’importante traguardo dei cento anni dell’istituzione del nostro Albo con un evento che punta a sottolineare lo stato della professione in Umbria, con le sue eccellenze, e la ricerca continua che, dalle aule, si trasferisce sul “campo” in una evoluzione continua. Questi tre giorni saranno un momento di festa, ma anche di prezioso confronto e di crescita». È il commento del presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Perugia, Gianluca Fagotti.

L’EVENTO

Programma 22 novembre

La scuola umbra degli interventi sul costruito. Esperienze del mondo scientifico e delle professioni

ore 14:30 Registrazione partecipanti

ore 14:45 - Saluti Istituzionali

ing. Gianluca Fagotti - Presidente Ordine Ingegneri Perugia

prof. Massimiliano Gioffrè - Presidente della Fondazione Ordine Ingegneri Perugia

prof. Giovanni Gigliotti - Direttore dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale - Università degli Studi di Perugia

ore 15:00 -18:00

La scuola umbra degli interventi sul costruito. Esperienze del mondo scientifico e delle professioni

Moderatore – prof. Massimiliano Gioffrè - DICA UniPG

Interventi

ore 15,00 - ing. Riccardo Vetturini – Ingenium srl - “La strategia dell’isolamento alla base per l’adeguamento sismico di edifici in muratura di pregio storico artistico”

ore 15,30 - ing. Marco Mezzi – Docente Università eCampus e Simeas srls - “La ricostruzione non convenzionale di Castelluccio di Norcia: paradigma di una rigenerazione urbana conservativa e sicura”

ore 16,00 - ing. Massimo Mariani – Centro Studi Sisto Mastrodicasa e Centro Studi CNI - “Studi e interpretazioni del sisma. Riflessioni sull’approccio al consolidamento strutturale in considerazione della sua componente verticale e delle sollecitazioni impulsive Jerk”

ore 16,30 - prof. Antonio Borri - Docente UNIPG - “Evoluzioni (e involuzioni) nelle analisi e negli interventi per le costruzioni in muratura”

ore 17,00 - ing. Andrea Giannantoni - Docente UNIFE - “Analisi evolutiva del dissesto e sicurezza strutturale del costruito storico: esperienze fra tradizione e innovazione”

ore 18,00

Assemblea degli Iscritti

ing. Gianluca Fagotti - Relazione del Presidente dell’Ordine Ingegneri Perugia

prof. Massimiliano Gioffrè - Relazione del Presidente della Fondazione Ordine Ingegneri Perugia

Bilancio preventivo anno 2024

Luogo di svolgimento: Università degli Studi di Perugia - Polo di Ingegneria - Aula B - Via Duranti, 63

Programma 23 novembre

L'aerospace e il motorsport: declinazioni naturali dell'ingegneria industriale e dell'informazione in Umbria

ore 14:30 Registrazione partecipanti

ore 14:45 - Saluti Istituzionali

ing. Gianluca Fagotti - Presidente Ordine Ingegneri Perugia

prof. Massimiliano Gioffrè - Presidente della Fondazione Ordine Ingegneri Perugia

prof. Ermanno Cardelli - Direttore dipartimento di Ingegneria - Università degli Studi di Perugia

ore 15:00 -18:00

L’aerospace ed il motorsport: declinazioni naturali dell’ingegneria industriale e dell’informazione in Umbria

Moderatore: ing. Filippo Cianetti - D.I. UniPG

Interventi

ore 15.00 – ing. Luciano Pizzoni - Vicepresidente Umbria Aerospace Cluster

– “Aerospazio in Umbria - professionalità di un territorio che fa sistema e opera nel mondo”

ore 15.30 - prof. Marco Dionigi – ing. Giulia Morettini - UniPG – “Verso l’infinito e oltre – CUBESAT UniPG/ASI: la storia della progettazione,

realizzazione e qualifica di un nano satellite che consentirà a UniPG di solcare lo spazio”

ore 16.00 - prof. Francesco Fantozzi – UniPG – “Formula Student: campionato mondiale monoposto stile Formula progettate, costruite e

guidate da studenti”

ore 17.00 - ing. Luca Regnini – Progettista Red Bull Technology – “Analisi strutturali in Formula 1”

ore 17.30 – ing. Alessia Micarelli - Project Manager Sinapsi Srl - “Cyber Security it’s not just about technology, it’s about people”

Programma 24 novembre

Le grandi sfide dell'ingegneria del nuovo millennio. L'esempio del ponte sullo Stretto

ore 09:30 Registrazione partecipanti

ore 09:45 - Saluti Istituzionali

Presidente della Regione – Donatella Tesei

Presidente della Provincia – Stefania Proietti

Sindaco di Perugia – Andrea Romizi

Presidente Ordine Ingegneri Perugia – Gianluca Fagotti

Presidente Fondazione Ordine Ingegneri Perugia - Massimiliano Gioffrè

Direttore dipartimento di Ingegneria – UniPG - Prof. Ermanno Cardelli

Direttore dip. di Ingegneria Civile e Ambientale – UniPG - Prof. Giovanni Gigliotti

ore 10:00 -13:00

Le grandi sfide dell’ingegneria del nuovo millennio. L’esempio del Ponte sullo Stretto.

Moderatore: Claudio Sebastiani - Ansa Umbria

Interventi

Il sogno millenario del ponte sullo Stretto: dove eravamo rimasti? La ripartenza dal progetto definitivo del 2010/11

ore 10,00 - prof. Pietro Lunardi – già Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, 2001-’06 – PARTE 1

ore 10,40 - prof. Claudio Borri – Ordinario di Scienza delle Costruzioni, UniFI, già membro del CS dello Stretto di Messina spa, 2009-’11 – PARTE 2

ore 11.20 – Coffee break

ore 11,40 - prof. Fabio Brancaleoni – Ordinario di Scienze delle Costruzioni – Titolare dei corsi di Teoria e Progetto di Ponti e di Gestione di Ponti e Grandi Strutture- UniRM Sapienza –

"I ponti sospesi e il ponte a campata unica per l’attraversamento dello Stretto”.

ore 12,20 - ing. Angelo Domenico Perrini – Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri –

“Le nuove mete dell’ingegneria a cento anni dalla costituzione dell’Ordine professionale”

Luogo di svolgimento: Sala dei Notari - Palazzo dei Priori - Piazza IV Novembre, 1 - Perugia