La Biblioteca Augusta svela i suoi tesori librari: una serie di incontri per scoprire la storia e la bellezza delle sue collezioni

La Biblioteca comunale Augusta è uno scrigno di tesori molto spesso sconosciuti. Manoscritti, cinquecentine, periodici storici, incunaboli e tantissimi altri volumi compongono un catalogo preziosissimo che ha origine nel lontano 1582, quando l’umanista perugino Prospero Podiani, un bibliotecario ante litteram, donò la sua collezione libraria alla città di Perugia.

Nel corso dei secoli, la biblioteca si arricchì di altri fondi provenienti dalle biblioteche delle corporazioni religiose soppresse e da quelle di illustri intellettuali perugini.

In questo luogo magico si respira la storia e la cultura di Perugia e per non privare nessuno dello stupore di ammirare antichi e rari libri l'Augusta ha deciso, a partire da febbraio, di dedicare ogni secondo venerdì del mese alla valorizzazione del suo inestimabile patrimonio attraverso incontri tematici.

Gli appuntamenti, dal titolo “Apertis libris. Percorsi e narrazioni in Biblioteca Augusta”, si svolgeranno nella Sala Conestabile alle ore 17.00, e saranno guidati dal personale della biblioteca, che illustrerà con competenza e passione il materiale esposto. I partecipanti potranno ammirare da vicino le bellezze librarie e documentarie della biblioteca, e ascoltare le storie che esse racchiudono. Un’occasione imperdibile per scoprire o riscoprire una delle più antiche e importanti biblioteche d'Italia.



Programma Apertis libris:

Il ciclo di incontri prenderà il via il 9 febbraio con l’intervento di Emilio Ravaioli, che condurrà il pubblico alla scoperta delle sale decorate del palazzo che oggi ospita la biblioteca. Edificato nel diciassettesimo secolo dalla famiglia Ferretti sul Monte di Porta Sole, toponimo riportato nelle fonti antiche, il palazzo passò nel Settecento nelle mani dei Piazza e conserva una parte delle decorazioni commissionate nel corso dei due secoli. La contessa Bonaparte Valentini legò il suo nome al palazzo nell’Ottocento e ne fece un punto di riferimento per i protagonisti della scena risorgimentale perugina. Particolare attenzione sarà dedicata agli affreschi realizzati da Felice Giani (di recente un affresco è stato restaurato grazie all’intervento di ArtBonus). Con l’occasione si potranno visitare stanze del palazzo normalmente non aperte al pubblico perché destinate a uffici.

L’8 marzo per celebrare la Giornata internazionale della donna Paolo Renzi, con uno sguardo particolare sulle donne come protagoniste nei prodotti e nella produzione editoriale del Rinascimento, farà un excursus sull’editoria perugina della prima metà del Cinquecento, con una rassegna sulla produzione tipografica più famosa e più rara, talvolta giunta attraverso esemplari unici, spesso tramandata grazie alla dedizione di collezionisti che hanno permesso a questi libri di attraversare i secoli e giungere indenni fino a noi.

Il 12 aprile Cecilia Peducci illustrerà La Flora Umbra della celebre poetessa Maria Alinda Bonacci Brunamonti: una raccolta di riproduzioni a colori acquerellate dei fiori e delle erbe incontrate nelle sue quotidiane passeggiate a Perugia e nei suoi viaggi dando modo al pubblico di vedere da vicino l’opera conservata in biblioteca.

Il 10 maggio Francesca Grauso, funzionaria del sistema bibliotecario di Perugia e responsabile del Fondo antico della Biblioteca Augusta, parlerà dell’importante fondo di manoscritti francescani tra cui la Compilatio Assisiensis e la Franceschina con i suoi splendidi disegni acquerellati. Sarà anche l’occasione per vedere gli autografi di frate Leone e per apprendere le recenti scoperte su Tommaso da Celano.

Il 14 giugno, per concludere la prima parte, Stefano Passerini illustrerà il ruolo fondamentale del Lago Trasimeno per la città di Perugia e la sua storia dando modo di vedere da vicino gli importanti testi conservati in biblioteca.

Il ciclo di incontri riprenderà, dopo la pausa estiva, in autunno con ulteriori e interessanti conferenze.

Gli eventi sono gratuiti. Numero limitato di posti. Prenotazione obbligatoria.