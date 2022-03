Perugia in love, una tre giorni per vedere la città sotto la lente dell'amore

Un'iniziativa speciale promossa dall'associazione Luoghi Invisibili, vedrà protagonista Perugia dall’8 al 10 aprile in versione romantica ed emozionale, valorizzando luoghi e itinerari suggestivi legati a grandi sentimenti, passioni e storie d’amore più o meno note. Queste saranno il filo conduttore di eventi tematici tra cui una mostra fotografica diffusa, un contest social, un salotto dedicato agli sposi, shooting fotografici e originali visite guidate in tanti luoghi del centro storico.

Il programma di Perugia in love propone un fine settimana dedicato all’amore a tutto tondo. Ogni giorno saranno effettuati shooting fotografici di coppia gratuiti da un fotografo professionista in alcuni punti panoramici e romantici del centro storico.

Il centro espositivo Galeazzo Alessi in via Mazzini si trasformerà in un vero salotto degli sposi, un evento interamente dedicato al total look del matrimonio che propone proprio il cuore di Perugia come destinazione ideale di chi progetta il grande giorno.

A scandire la tre giorni di #PerugiaInLove ci saranno numerose visite guidate tematiche nelle location più suggestive dell’acropoli perugina per scoprire, per esempio, l’evoluzione dell’abito e del banchetto nuziali nel tempo e le avvincenti storie di grandi donne che hanno segnato la storia culturale ed economica della città, di amori, intrighi, passioni e curiosità, passando dal Borgo Bello con la Casa Massonica a Palazzo Gallenga Stuart, dalle Logge di Braccio in piazza IV Novembre a Palazzo Bianchi in piazza Morlacchi.

All’amore romantico e familiare si uniscono poi storie di amore “sanguinario” e “mercenario”: a quest’ultimo si ispira la conferenza spettacolo “Amoretti e amorazzi perugini, dal Medioevo alla legge Merlin”, conversazione con Sandro Allegrini, autore del volume “Perugia a luci rosse” in compagnia del medico Mario Tomassini, del medievista Franco Mezzanotte e dell’attore Gian Franco Zampetti (sabato 9 aprile alle ore 16 nel centro espositivo Galeazzo Alessi).

Sono pensati per gli amanti dello sport all'aria aperta (domenica dalle ore 10) il moto raduno “Bikers in love”, che l’Associazione MotoTurismo Umbria ha organizzato in alcuni dei luoghi romantici più simbolici del Perugino, e la visita guidata attiva di “Perugia In Movimento” con guida turistica e personal trainer al seguito (partenza dai giardini Carducci e arrivo al Tempietto) per una lezione di pilates e merenda finale.

Spazio anche alla solidarietà con mostra fotografica diffusa in alcuni locali, negozi ed esercizi commerciali del centro. Partecipano Giulio Fratticioli, Massimo Marini, Gianluca Mencacci, Rita Paltracca, Adriano Scognamillo e Federica Zanella. Le foto sono prenotabili per l’acquisto a fine evento ed il ricavato sarà devoluto alla Casa Accoglienza San Giovannino. Foto e selfie saranno protagoniste dell’evento anche grazie al contest su Facebook #PerugiaInLove che invita a partecipare tutti gli innamorati, e non solo, per testimoniare e dare la propria interpretazione dell’amore e dei sentimenti.

Per tutte le iniziative sono necessari la prenotazione telefonica al 324-8051936 (negli orari 9.30-12.30 e 15.30 -18.30) e il green pass, dove indicato nel programma, secondo la normativa vigente. Il programma completo della manifestazione è consultabile nelle pagine social di Perugia in Love: Facebook (@perugiainlove) ed Instagram (Perugia in Love).