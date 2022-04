Perugia in Love, l'amore dal Medioevo alla Merlin

Perugia in Love, fra amoretti e amorazzi dal Medioevo alla Merlin. Quando l’amore, come servizio, è a pagamento.

Questo il titolo della conversazione tenuta al Centro Camerale Galeazzo Alessi di via Mazzini (ex Borsa Merci) intorno al volume di Sandro Allegrini “Perugia a luci rosse” (Morlacchi editore), nel quadro della originale manifestazione, voluta dall’Assessorato al Turismo, circa il tema dell’amore fra i travertini della Vetusta.

La conferenza-spettacolo si è dipanata fra l’autore, il medico dermatologo Mario Tomassini e il medievista Franco Mezzanotte, con la complicità dell'attore Gian Franco Zampetti. E la collaborativa presenza dell’editore Gianluca Galli.

Allegrini ha sintetizzato a grandi linee il percorso dei luoghi dell’amore mercenario in città, dai postriboli e lenoni di Malacucina (tra le attuali via Mazzini e via Fani), all’allontanamento dall’acropoli dei luoghi di meretricio (via delle Stalle, via della Viola, via del Prospetto, via Pinturicchio, via del Poeta), passando per le modalità organizzative delle case chiuse (effettivamente chiuse, il 20 settembre 1958, per effetto della legge Merlin), all’attività delle case d’appuntamento, a quella delle libere professioniste militanti e occasionali.

Mezzanotte si è soffermato sulla valenza storica della ricerca che coniuga studio e pubblicazione di documenti o loro parti [contratti tra lenone e prostituta, Statuti del Comune di Perugia, cronache (Fabretti), diari] e testimonianze dirette, in sintesi tra modalità storiografiche che abbracciano cahiers, contributi evenemenziali, fonti scritte e orali. Il tutto condito con spirito umoristico e notazioni a carattere identitario.

Il medico Tomassini ha delineato un quadro storico delle patologie sessualmente trasmissibili, con riferimenti alle modalità di assistenza e di cura, alle condizioni di recupero delle prostitute dopo la chiusura delle case di tolleranza. Giungendo a delineare un quadro non solo sanitario, ma anche di carattere sociologico, antropologico e umano.

L’attore Gian Franco Zampetti ha punteggiato la conversazioni con la lettura di pagine di autori in lingua perugina (Spinelli, Cicuti, Migliarini). Proposte di carattere poetico, calate in una dimensione non necessariamente ridicola, ma spesso anche patetica (Pilini).

Un’occasione che è riuscita a coniugare cultura, informazione e divertimento per un pubblico numeroso e interessato.