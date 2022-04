Al Rework di Perugia la "Singolarità" di Lorenzo Kruger

Chiusa la parentesi di Nobraino, Lorenzo Kruger ha imboccato con decisione la strada solista. Dopo due anni di concerti in completa solitudine con il suo piano, il "famoso cantautore italo-romagnolo", torna in giro per i locali d'Italia con un rinnovato progetto musicale che lo vede di nuovo accompagnato da una band, l'Anonima Musicisti, in barba, capelli e occhiali da sole.

Così arriva anche a Perugia, Singolarità, il nuovo tour, e disco, di Kruger. L'appuntamento è per sabato 30 aprile al Rework di Perugia.