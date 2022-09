Perugia in campo contro la povertà e le nuove crisi, torna l'iniziativa solidale "Un pasto al giorno"

Perugia, scende in campo la solidarietà contro le nuove crisi e la povertà, grazie all'evento “Un Pasto al Giorno”, organizzato dai volontari della Comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da don Benzi nel 1968.

"Abbiamo vissuto una fase in cui il mondo moderno è stato messo in discussione – ha spiegato il presidente della Comunità, Giovanni Ramonda – con la pandemia, la fine della pace nel nostro continente europeo, l’emergenza climatica. L’unica via per superare questi cambiamenti è avviando una fase “costruttiva”, dove tutto il mondo cerchi la via della rinascita. Costruire è il verbo della consapevolezza, del fare, un verbo al futuro, che parla di un domani che inizia già oggi, è il verbo della speranza".

In Umbria la povertà relativa continua a farsi sentire tra le famiglie, con un’incidenza che dal 8% del 2020 è salita nel 2021 al 9,5% (dati Istat). I volontari della Comunità torneranno anche quest’anno nelle piazze di Perugia e della provincia il 17 e 18 settembre con un evento che mirano a raccogliere attorno a sé quel sostegno che le permette di garantire ogni anno 7 milioni e mezzo di pasti a persone in povertà e in difficoltà che accoglie nelle sue Case, mense e realtà di aiuto.

Di fronte a queste cifre, iniziative come “Un Pasto al Giorno” diventano importanti non solo per le risorse che riescono a raccogliere, ma anche perché offrono un nuovo punto di vista sulla quotidianità, attraverso il quale ciascuno può fare una piccola differenza e costruire qualcosa che diventa grande. Proprio per questo gli organizzatori hanno scelto come claim di questa edizione "Costruiamo una tavola in cui ci sia posto per tutti".

I volontari della Comunità, infatti, distribuiranno a chi prenderà parte all’evento un libricino con sette preghiere in sette lingue diverse. Un modo per sottolineare ancora di più quanto si possa e ci si debba sentire una comunità, e quanto questo possa segnare una vera e propria svolta nella vita di tante persone che hanno più bisogno.