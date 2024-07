Perugia, il Comune ringrazia Umbria Jazz: "Emozioni indimenticabili"

"Il primo weekend di Umbria Jazz ha rappresentato un momento straordinario di musica, cultura e condivisione, che ha saputo coinvolgere cittadini e visitatori, regalando emozioni indimenticabili". Il Comune di Perugia, con una nota, "ringrazia tutta la macchina organizzativa di Umbria Jazz, la governance e tutto personale e i tecnici impegnati per il meraviglioso avvio del festival nel cuore di Perugia".

Per Palazzo dei Priori "il concerto di apertura con Vinicio Capossela in ricordo di Sergio Piazzoli a dieci anni dalla sua scomparsa e il grande concerto di Lenny Kravitz, andato sold out fin dai mesi invernali, ha regalato al pubblico un'esperienza musicale eccezionale e ha contribuito a rendere ancora più memorabile questo primo weekend".

E ancora: "Rinnoviamo la nostra gratitudine e auguriamo un proseguimento altrettanto entusiasmante per il resto del festival, nella certezza che continuerà a regalare momenti di grande bellezza e intensità", conclude l'amministrazione.