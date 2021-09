Perugia, i Fast Animals and Slow Kids presentano “E' già domani”: firmacopie al T-Trane

I Fast Animals and Slow Kids tornano a Perugia per presentare il nuovo album “E' già domani” (pubblicato da Woodworm in licenza esclusiva per Believe), disponibile in tutti gli store digitali e nei negozi tradizionali.

L’appuntamento con il firmacopie è per lunedì 20 settembre alle 17:30 al T-Trane (Borgo XX Giugno, 44). "Per accedere all’evento - spiega una nota - servirà esibire una copia del disco acquistata precedentemente o direttamente all’evento".