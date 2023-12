Con Gran Tour Perugia a scoprire le chiese nascoste nel rione Porta Santa Susanna: il programma

In arrivo un ponte, in occasione della Immacolata Concezione, da passare esplorando i luoghi del capoluogo umbro in modo inconsueto e accattivante con gli appuntamenti culturali di Gran Tour Perugia. Il fine settimana volgerà lo sguardo alle chiese nascoste del Rione Porta Santa Susanna, all'arte di Perugino e Alberto Burri lungo le sale di palazzo Baldeschi, all'Abbazia di San Pietro e, infine, all'eccellenza artigianale della Vetreria Moretti Caselli.

Si inizia, dunque, venerdì 8 dicembre con un doppio evento. Alle 16 prenderà il via il secondo dei cinque appuntamenti alla scoperta dei gioielli meno noti dei rioni di Perugia con "Chiese nascoste: via dei Priori", visita guidata nel Rione Porta Santa Susanna che permetterà ai visitatori di entrare e di conoscere più da vicino la chiesa di Sant'Agata, la chiesa dei Santissimi Stefano e Valentino e la leggendaria chiesa dell'Eremita, luoghi generalmente poco accessibili e meno noti al pubblico ma impregnati di storia e tradizione.

Costo della visita guidata euro 12 a persona, gratuita fino a 12 anni.

Alle 17 consueta visita alla mostra "Nero Perugino Burri", promossa dalla Fondazione Perugia e Fondazione Burri a palazzo Baldeschi, che propone un dialogo fra le opere di due tra i più grandi artisti umbri, Pietro Perugino e Alberto Burri, attraverso il comune denominatore del "nero", soluzione cromatica suggestiva e peculiare adottata da entrambi. L'esposizione fa emergere i tratti distintivi di due artisti pari per grandezza e solo apparentemente distanti. Nelle giornate dell’8, del 17 e del 26 dicembre, l’esposizione si arricchisce di un piccolo percorso nella Collezione permanente della Fondazione Perugia con focus sulla Natività.

Costo della visita guidata euro 12 a persona, comprensivo di biglietto di ingresso.

Sabato 9 dicembre alle 16 sarà la volta di “Un giorno in monastero. Scopriamo l'Abbazia di San Pietro”. Hora et labora era il motto che scandiva il tempo dei monaci benedettini dalle lodi ai vespri. Ma come altro prendeva forma la loro vita quotidiana? Quali altre abitudini risuonavano nei corridoi dell'antica basilica? Durante l'itinerario si andrà alla scoperta della silenziosa abbazia e dei suoi tre chiostri, che, per numero e importanza delle opere conservate è seconda solo alla Galleria nazionale dell'Umbria. Tra le altre, si potrà accedere alla serie completa dei Libri corali preservati nell'archivio storico e preclusi al pubblico di consueto.

Costo della visita guidata euro 12 + 4 ingresso ridotto in basilica, gratuita fino a 12 anni.

A chiudere il fine settimana, domenica 10 dicembre alle 10 sarà la visita alla Vetreria Moretti Caselli. Nello studio-museo si potrà così conoscere la storia della più antica famiglia di maestri vetrai d’Italia e, stanza dopo stanza, si avrà l’opportunità di ammirare la struttura costruita nel 14esimo secolo nel capoluogo umbro, dove si nascondono i segreti della pittura su vetro. Segreti che sono iniziati con il pittore e maestro vetriere Francesco Moretti e suo nipote Lodovico Caselli.

Costo della visita guidata euro 13 a persona, comprensivo dell’ingresso allo studio – museo, gratuita fino a 12 anni

Iniziativa targata Gran Tour Perugia e dedicata alle festività natalizie che volge lo sguardo alla cultura e alla valorizzazione delle bellezze e della storia del territorio: è la Gift Card 2023, una carta prepagata che consente di partecipare a tutte le attività. Regalo perfetto per Natale, la gift card può essere utilizzata per donare a chi la riceve un’esperienza unica da condividere insieme o individualmente, da ricevere via mail o in formato cartolina, in base alle singole necessità.

E, per andare incontro alle esigenze di tutti, sono diverse le formule che la caratterizzano: libera per partecipare a tutte le visite guidate in programma prossimamente; condivisibile, ovvero non personale ma utilizzabile da più persone che ne vanno a condividere il costo; versatile da usare in una sola volta o in più acquisti fino all’esaurimento del credito; magica per riscoprire la storia di Perugia e del suo territorio e degli innumerevoli luoghi di interesse culturale in piena atmosfera natalizia; personalizzabile, ovvero adattabile a qualunque necessità con un importo da caricare e con una frase di buon augurio personalizzabile, nonché con la scelta della visita da regalare al proprio caro.