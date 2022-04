A Perugia, nell'uovo di Pasqua c'è la cultura

Un uovo di Pasqua artigianale che racchiude la cultura. Da Perugia arriva una iniziativa per celebrare le festività pasquali in maniera originale. Uova di Pasqua, fondente o al latte che al loro interno, invece di portachiavi e braccialetti, racchiudono una sorpresa speciale: una gift card per riscoprire Perugia grazie a visite guidate e passeggiate tematiche.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Gran Tour Perugia, società specializzata nella creazione di contenuti culturali a supporto di visitatori e turisti, e il Turan cafè nell’acropoli.

All’interno delle uova artigianali si troverà sempre una gift card firmata da Gran Tour che permette di partecipare gratuitamente alle attività organizzate dalla società perugina che si svolgono ogni settimana. Tra le proposte culturali organizzate, oltre alle visita ai musei e alle maggiori attrazioni culturali della città, Perugia Etrusca, La dinastia dei Baglioni, Un giorno nel Medioevo, La via degli oratori di Porta Sole, ma anche visite a musei e mostre. Le visite guidate esperienziali, adatti anche ai più piccoli, condotte da guide turistiche abilitate.

La gift card è valida un anno, fino a Pasqua 2023.