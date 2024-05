Tutto pronto per la Grifonissima 2024: Perugia corre con il cuore

La Grifonissima, evento emblematico per la città di Perugia, celebra quest’anno il suo quarantatreesimo anniversario rafforzando la sua immagine come celebrazione sportiva che fonde competizione e coinvolgimento comunitario. Con oltre duecento concorrenti nella competizione agonistica, la corsa si distingue non solo come competizione, ma anche come occasione di aggregazione e condivisione dove il senso di comunità trionfa sull’elemento competitivo.

La presentazione dell’edizione 2024 si è svolta oggi in un luogo simbolico, nella sede della Fondazione Avanti Tutta, organizzatrice dell’evento, con la partecipazione di personalità come Alessandro Sorci, Federico Cenci, l’assessore Clara Pastorelli e Domenico Ignozza. Non poteva mancare Gianluca Pisello, anima dell’organizzazione, che si è dedicato con impegno per perpetuare questa tradizione, consolidando l’evento come punto di riferimento per sportivi e appassionati.

La gara, che domenica 12 maggio attraverserà il centro storico di Perugia fino al Santa Giuliana, non rappresenta solamente un itinerario fisico, ma simboleggia anche il cammino di una comunità unita per celebrare i valori della solidarietà, specialmente nel sostegno alla lotta contro il cancro e in ricordo di Leonardo Cenci.

I percorsi sono due il Grifonissima 10, una gara competitiva di 10,5 km con partenza alle 9:30, e il Grifonissima 3. La partecipazione al Grifonissima 10 è aperta a tutti gli adulti tesserati Fidal o altri Enti riconosciuti dal Coni, con una quota di iscrizione di 15 euro. Le iscrizioni online sono disponibili fino al 9 maggio sul sito www.icron.it, e i partecipanti possono ritirare pettorali e magliette ufficiali il 11 maggio.

La Grifonissima è più di una corsa, è una dichiarazione d’amore per lo sport e per la città di Perugia, un weekend ricco di eventi che ogni anno si rinnova e si riconferma come un appuntamento imperdibile per l’Umbria e per tutti coloro che credono nel potere unificante dello sport.