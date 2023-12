Perugia & Friends: una festa dei popoli a Fontivegge

Le strade di Perugia, ormai da tempo, non profumano solo del tipico ragù domenicale, alla cucina tradizionale si sono aggiunti sapori più etnici che fanno parte del nostro substrato culturale. Un aspetto, quello culinario, che proprio come la cultura del nostro vicino di casa non conosciamo troppo bene.

Allora ecco che alle porte del Natale il quartiere di Fontivegge si concluderà in “Popoli in festa” in occasione di Perugia & Friends, da venerdì 15 a domenica 17 dicembre. Come ha ricordato il vicesindaco Gianluca Tuteri questi giorni, che celebrano le diverse comunità perugine, sono stati scelti proprio perché è lo stesso periodo in cui nel dicembre del 1948 venne firmata la Dichiarazione universale dei diritti umani.

Piazza del Bacio ospiterà incontri, musica, danza, arte e l'immancabile cibo proveniente da tutto il mondo, tutto quel mondo che ha scelto di vivere a Perugia.

Ha spiegato l'assessore Gabriele Giottoli durante la presentazione dell'evento: “Queste feste sono diventate un momento di confronto e di piacevole divertimento. In questa prima edizione non siamo riusciti a coinvolgere tutte le comunità ma speriamo di farlo nelle prossime volte per far sì che da Fontivegge parti un nuovo modo di stare insieme”.

Insomma i canonici eventi di Perugia&Frinds cambiano d'abito indossandone uno nuovo e decisamente internazionale con balli tradizionali, dibattiti sui temi come accoglienza, inclusività e intercultura, viaggi culinari e tante attività interattive.

Aminata Maéva Tsimba Poussogo, fra le organizzatrici dell'evento, è molto entusiasta per tutte le collettività che sono state coinvolte, parteciperanno infatti la comunità albanese, afro-anglofone, afro-francofone, bulgara, filippina, rumena, ucraina e quelle latinoamericane.

L'impegno per questa festa dei popoli parte dalle tante e unisce associazioni del quartiere che con l'aiuto delle istituzioni hanno reso Perugia & Friends un appuntamento indispensabile per la città.

L'assessore Margherita Scoccia ha poi sottolineato: “Con questi eventi uniamo la città e significa che oltre alla ricostruzione degli spazi fisici stiamo immaginando anche quello che possono contenere”.

Perugia&Friends è una festa che valorizza la diversità e l'incontro tra i popoli che vivono a Perugia. Un'opportunità unica per assaporare nuovi gusti, ascoltare nuove melodie e ammirare nuove sfumature che arricchiscono il nostro patrimonio culturale. Una festa che ci invita a essere tutti cittadini del mondo ea essere consapevoli dei nostri diritti e dei nostri doveri.