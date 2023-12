Perugia & Friends, in piazza del Bacio è International

Tre giorni di incontri, confronti, musica, danze, buon cibo e socialità. Questo è Perugia & Friends International. Organizzata dal Comune di Perugia, assessorato al marketing territoriale, sviluppo economico e partecipazione attiva, sarà inaugurata oggi, venerdì 15 dicembre alle 16 con la World Parade.

Un’esperienza unica di incontro tra popoli, culture e idee grazie a un evento gratuito e aperto a tutti che coinvolgerà comunità di diverse nazionalità presenti in città

L’evento si svolge in piazza e sotto un tendone riscaldato. Ingresso libero.

PROGRAMMA TUTTI I GIORNI

STREET FOOD E APERITIVI DAL MONDO Sicilian street food a cura di Davide Rizzo e aperitivi a cura di Café Timbuktu ESPOSIZIONE PERMANENTE DI ARTIGIANATO DAL MONDO MOSTRA D'ARTE DI SIMON MGOGO Pittore originario della Tanzania e perugino d'adozione, autore delle opere in stile "batinga" (un mix di batik e tinga tinga) che fonde colori e materiali vari con suggestioni d’Africa e influenze di altre culture MOSTRA D'ARTE DI GRANDA MAYRA ALEJANDRA Pittrice originaria dell'Ecuador. Le sue opere sono un mix di arte, storia cultura e artigianato di Italia e Ecuador PER I BAMBINI Animazione e laboratori al coperto

VENERDÌ 15 DICEMBRE

Ore 16:00 WORLD PARADE | POPOLI, COLORI E SUONI IN PIAZZA DEL BACIO A seguire Saluti istituzionali e inaugurazione Ore 17:00 LIVE SHOW Concerto Gospel del Centro Cristiano Apostolico Ore 17:00 BAMBINI Tra Arte e Canti | Laboratorio a cura Di Terra Promessa Ore 18:00 FASHION SHOW BY TOCCO MAGICO - PERUGIA Brand by Likhane Tape Zokou & Estelle Cécillia Gbale. TOCCO MAGICO is the universe of fashion, beauty and art Ore 18:45 LIVE SHOW Concerto Gospel del Centro Cristiano Apostolico Ore 19:15 DANZE DI GRUPPO A CURA DELL'ASSOCIAZIONE ASSIDU - COSTA D'AVORIO Balli e musiche dalle diverse aree culturali e geografiche della Costa D'Avorio Ore 19:45 ARTE MIGRANTE Cerchio di condivisione per fare della diversità una ricchezza! Momento di inclusione e interculturalità aperto a tutti e tutte. Siete invitati a partecipare con strumenti, musiche, danze, poesie che raccontano di voi e della vostra arte! A cura di Arte Migrante Perugia Ore 20:30 Dj SET Dj White from Nigeria | Afro beat from the earth

SABATO 16 DICEMBRE

Ore 15:30 WE ARE THE WORLD Coro dei bambini degli Istituti Comprensivi del Comune di Perugia Ore 16:00 BAMBINI Laboratorio Swahili per bambini e genitori a cura di Batilda from Tanzania. Balli e canti Masai per un safari Ore 16:30 IL PRESEPIO VIVENTE MULTIETNICO A cura di Associazione El Peru en Umbria Ore 17:00 BAMBINI Tra arte e canti | Laboratorio a cura di Terra Promessa Ore 17:00 TAVOLA ROTONDA Presentazione Progetto Occhio. Prevenzione rischi della guida in stato di ebbrezza Ore 18:00 BOOK Incontro con Tolu Olajide. Presentazione del libro “Radici e Ali”. Empowerment delle donne espatriate/immigrate (Independently published, 2023). Una guida pratica. Come mantenere le proprie radici e allo stesso tempo spiegare le ali e prosperare in un nuovo paesaggio culturale Ore 19:00 STANDUP COMEDY TO QUEE | IL PRESEPE PIENO DI ZEBRE Un'istantanea sulla diversità culturale, il senso d'appartenenza e il paradosso della convivenza. Spettacolo satirico di To QUEE (pseudonimo di Charly Bankimi Keli). Progetto creativo di un artista poliedrico e comedian, nato nella Repubblica Democratica del Congo e cresciuto in Italia Ore 20:00 LIVE SHOW JACKSON ALADE - AFRO BEAT Jackson Alade, nato a Lagos (Nigeria), italiano di adozione, è uno degli artisti di spicco del panorama Afrobeat europeo. Il suo live è un mix di afro|rap|RnB che arriva al cuore e alla testa degli ascoltatori di ogni cultura ed estrazione Ore 20:30 CENA IN PIAZZA Menù dedicato al Centro e Sud America a cura di ristorante Arriba Perù. Prenotazione obbligatoria entro venerdì 15 dicembre (Francesco 335 408571) Ore 20:30 LIVE SHOW Concerto Gospel a cura del Centro Cristiano Apostolico

DOMENICA 17 DICEMBRE

Ore 11:00 COLAZIONE PERUGINA Merenda offerta dal Gruppo Grifo Agroalimentare Ore 12:00 TAVOLA ROTONDA L'accoglienza: come favorire processi di integrazione sul territorio. Problematiche e possibili sviluppi. Intervengono: Gianluca Tuteri - Vicesindaco Comune di Perugia, Gabriele Giottoli - Assessore alla Partecipazione del Comune di Perugia, Pastorale Migrantes, Cidis Impresa Sociale ETS, Tamat Ong, Ismael Ali Mouktar-presidente Rift Valley Aps, Aminata Maéva Tsimba Poussogo, Ass. Ontimi Ore 12:00 BAMBINI Laboratorio Swahili per bambini a cura di Batilda from Tanzania. Balli e canti Masai per un safari Ore 13:00 PRANZO IN PIAZZA Menù dedicato all'Africa e all'Asia a cura di alcuni dei ristoranti di Corso Garibaldi Perugia - AssoGaribaldi. Prenotazione obbligatoria entro venerdì 15 dicembre (Francesco 335 408571) Ore 16:00 e 17:30 IL PRESEPIO VIVENTE MULTIETNICO A cura di Associazione El Peru en Umbria Ore 16:30 DANCE BY LUCE | A CURA DELL'ASSOCIAZIONE ONTIMI – AFRICA CENTRALE Ore 16:30 BAMBINI Tra arte e canti | Laboratorio a cura di Terra Promessa Ore 17:00 DANZE DI GRUPPO A CURA DELL'ASSOCIAZIONE ASSIDU – COSTA D'AVORIO Balli e musiche dalle diverse aree culturali e geografiche della Costa D'Avorio Ore 18:00 LIVE SHOW Nate Kantner, from Bozeman, Montana, USA (Singer/Songwriter, country/folk/blues). Sonorità alla Bob Dylan e Neil Young, guizzi alla Gogol Bordello e Adriano Celentano. Un viaggio fra inediti e cover. Un concerto intenso e dal sapore decisamente internazionale, per un artista capace di emozionare anche solo con voce e chitarra Ore 19:00 LIVE SHOW A CURA DELL'ASSOCIAZIONE ONTIMI - AFRICA CENTRALE Ore 19:30 LIVE SHOW Alma Social Club | Musica popolare andina e cubana. A cura di Associazione Culturale peruviana Alma Andina Perugia