Perugia & Friends, è l'ora del quartiere di Ferro di Cavallo: tutto il programma della tre giorni di festa

Prosegue il progetto Perugia Open District, che porta le feste di quartiere in tutte le zone di Perugia & Friends. Nel prossimo fine settimana (9-11 settembre) sarà protagonista Ferro di Cavallo&Friends. Tanti gli appuntamenti previsti presso l’area verde e il centro socioculturale di Ferro di Cavallo.

Il programma di Ferro di Cavallo&Friends

Venerdì 9 Settembre

10.30: mercatini

16.00: Ferro di Cavallo, un viaggio nel tempo e nella memoria, mostra fotografica sull’evoluzione del quartiere

16.00 - 20.00: attività per bambini + merenda. attività, esperimenti e curiosità scientifiche, a cura della cooperativa sociale asad in collaborazione con il post. a seguire pizza per tutti i partecipanti.

17.00 - 20.00: torneo “ferro di cavallo&friends” 1° giornata. torneo di calcio a premi per bambini. in collaborazione con scuola di calcio Ferro di Cavallo - Madonna Alta. Campo da calcio csc Ferro di Cavallo

18.00: ferro di cavallo tra passato, presente e futuro. tavola rotonda: storia sociale ed evoluzione urbanistica del quartiere. all?incontro parteciperanno l’architetto stefano staffa, la dott.ssa luana cenciaioli e alessandro guidi, direttore del parco città della domenica. Modera Francesco Mancini. saranno presenti rappresentanti dell’amministrazione comunale di Perugia.

19.00: apertura stand gastronomici

21.00: cabaret sotto le stelle. spettacolo teatrale con la partecipazione di sofia brogioni, lorenzo bartolozzi, mauro busti e pino montiroli

Sabato 10 settembre

10.30: mercatini

16.00: Ferro di Cavallo, un viaggio nel tempo e nella memoria. mostra fotografica sull’evoluzione del quartiere

17.00 - 19.00: animazione per bambini. laboratorio schoolbus. giochi in inglese per bambini 5-11 anni. A cura di Go Global American School of English. prenotazioni presso stand dedicato oppure whatsapp 3714676832

17.00 - 20.00: torneo “Ferro di Cavallo&Friends” 2° giornata. torneo di calcio a premi per bambini. in collaborazione con scuola di calcio Ferro di Cavallo - Madonna Alta. Campo da calcio csc Ferro di Cavallo

17.00: letture ad alta voce. A cura delle Bibliobus.

17.00: visita all’Ipogeo di San Manno. Visita guidata gratuita alla tomba etrusca di San Manno, Ferro di Cavallo, collocata nel sotterraneo della piccola chiesa medioevale. la visita guidata sarà condotta dalla dott.ssa Luana Cenciaioli, già direttrice del Museo Archeologico Nazionale dell?Umbria, in collaborazione con il centro socio culturale di Ferro di Cavallo. Ritrovo in via Gregorovius11 alle ore 16.45.

19.30: cena di quartiere

21.00: i Grifoni Musica dal vivo.

Domenica 11 settembre

10.00: Rigiocattolo, baratto del giocattolo. porta un gioco e ne prendi un altro.

16.00: Ferro di Cavallo, un viaggio nel tempo e nella memoria, mostra fotografica sull?evoluzione del quartiere.

16.00 - 17.30: animazione per bambini: giochiamo insieme con la mente e con il corpo! Laboratorio psicoeducativo con giochi e attività collettive per bambini dai 5 ai 10 anni per stimolare le funzioni cognitive necessarie per l?apprendimento (attenzione, memoria, coordinazione corporea) in un?ottica di conoscenza, socializzazione e collaborazione reciproca. a cura della dott.ssa Francesca Bianconi, psicologa esperta in neuropsicologia. è necessaria la presenza, anche se a distanza, del genitori/tutore durante l?attività laboratoriale. info e prenotazioni: 349 5014919. gradita la prenotazione.

17.00 - 19.00: animazione per bambini. laboratorio schoolbus - giochi in inglese per bambini 5-11 anni a cura di Go Global American School of English. Prenotazioni presso stand dedicato oppure whatsapp 371.4676832.

16.00 - 18.00: torneo Ferro di Cavallo&Friends” 3° giornata. finali e premiazioni. in collaborazione con scuola di calcio Ferro di Cavallo - Madonna Alta. Campo da calcio csc Ferro di Cavallo

19.00: dj-set con Luigi e Gabriele dj

19.00: apertura stand gastronomici.