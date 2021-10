Nasce a Perugia la Fondazione Collezione Bernardini, per promuovere l'arte della musica nel capoluogo perugino

Con un concerto nella splendida cornice della Basilica di San Pietro si è presentata alla città di Perugia lo scorso 2 Ottobre una nuova Fondazione che custodirà e valorizzerà un patrimonio fatto di strumenti musicali.

Il concerto, per Viola da gamba e Voce, ha visto la presenza di due artisti di fama internazionale, Philippe Pierlot e Céline Scheen, che hanno voluto accompagnare la presentazione della nuova Fondazione, il cui l’intento sarà quello di promuovere la cultura musicale, custodendo e valorizzando il patrimonio di strumenti musicali già di proprietà del M° Bernardini, appassionato musicista e docente.

Il Concerto “Dolcissimo Sospiro” è stato un momento di festa e la presentazione di un impegno, perché anche nella a Perugia la Musica sia cultura di alto livello e il suo studio possa essere davvero aperto a tutti i talenti.

La serata è presentata e moderata da Isabella Giovagnoni. Il co-fondatore di 20Eventi che ha organizzato (assieme all' Associazione Arte & Musica nelle terre del Perugino ) l'evento, Luigi Mercuri, ha ricordato l'importanza del fondare e rifondare per far riemergere un'attenzione all’arte ed in particolare alla musica che Perugia merita. "Ma solo se tutto verrà messo a sistema tra la ATs appena fondata e le istituzioni", ha precisato Mercuri.

Non sono mancati i saluti finali del Maestro Bernardini della Fondazione Collezione Bernardini e del tenente colonnello Guido Berbieri, del nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale.

Per raggiungere i propri intenti, fra le prime azioni della neonata Fondazione, sarà promossa una borsa di studio, mentre già si lavora per l’apertura di una mostra con alcuni dei pezzi più interessanti della collezione.

Il concerto è andato sold out, con tanto di introduzione a sorpresa del maestro Lepri in duetto con Phlippe Pierlot.