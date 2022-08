Estate 2022, alla piscina Flora a Perugia un Ferragosto tra sabbia, ombrelloni, musica e il Pranzo della Tradizione a chilometro zero

Continua il nostro speciale cosa fare e dove andare a Ferragosto: inviateci le vostre proposte per i nostri lettori (perugiatoday@citynrews.it)

Ad appena una settimana dalla sua inaugurazione la piscina del complesso Flora eat & shop - alle porte della città, in Strada dei Loggi - è stata già ribattezzata la spiaggia di Perugia, per via delle sue caratteristiche: sabbia finissima, ombrelloni, sdraio e musica e drink tipici degli stabilimenti della Riviera. Una spiaggia però che dista poche decine di metri da un maxi orto biologico e da un ristorante dove si mangiano i prodotti della cucina umbra (provenienti in parte dalle aziende del territorio) e si possono acquistare i prodotti bio di Flora. Piscina e cibo si fonderanno a Ferragosto al Flora. Obiettivo: "una bella giornata di festa con un bel pranzo, con i tradizionali piatti perugini del periodo, come l'oca arrosto, i prodotti del nostro Orto Biologico Torre Penna". Previsto anche un menù per bambini più light e prezzo scontato per la piscina per coloro che sceglieranno il pacchetto pranzo.