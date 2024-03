Festival Internazionale del Giornalismo: al via l’edizione 2024 con Saviano, Zerocalcare e Cecilia Sala

Il Festival Internazionale del Giornalismo quest’anno diventa maggiorenne e festeggia la nuova edizione con numerosi ospiti internazionali e nazionali. Fra gli eventi perugini più attesi dell’anno, la manifestazione si fa sempre più globale, crea connessioni, proietta la città verso il mondo e come ha evidenziato la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei: “È un’opportunità per capire cos’è il buon giornalismo grazie a incontri che hanno uno sguardo attento e laico”.

Il prologo dell’evento è stato declamato dai fondatori del festival, Arianna Ciccone e Christopher Potter, che hanno presentato il programma all’Hotel Brufani ringraziando il sindaco di Perugia Andrea Romizi e la presidente Tesei, presenti all’incontro, per il sostegno di Regione e Comune al festival, che si svolgerà dal 17 al 21 aprile nel centro storico della città.

L’appuntamento è ormai famoso in tutto il mondo e Ciccone ha raccontato ai giornalisti di essere stata invitata con Potter a New York per presentare il “Modello Perugia”, ovvero come si organizza un festival internazionale di giornalismo al servizio dell’interesse pubblico in una città medievale. “È stata un’occasione bellissima e anche per questo motivo il festival si è arricchito di ospiti internazionali e continuerà a farlo sempre più” ha spiegato Ciccone.

Insomma, un’opportunità unica per ascoltare le voci di circa 600 speaker, molti di loro giornalisti di fama internazionale. Tra gli ospiti nazionali di prestigio ci saranno Roberto Saviano, Francesca Mannocchi, Cecilia Sala, Paolo Giordano, Marianna Aprile, Zerocarlcare, Barbara Serra, Vera Gheno, Annalisa Camilli e Marco Damilano, solo per citarne alcuni.

Parteciperanno illustri professionisti del giornalismo internazionale e reporter dalle zone di conflitto come Sevgil Musaieva la direttrice del quotidiano ucraino Ukrainska, Vivian Schiller direttrice di Aspen Digital, Motaz Azaiza fotoreporter palestinese e Noa Landau e Hanin Mzajadli del quotidiano progressista israeliano Haaretz.

I temi principali saranno la guerra, con focus sul conflitto israeliano palestinese e su quello russo ucraino, le elezioni, da quelle negli Stati Uniti a quelle di Taiwan, passando per l’Italia e l’Iran, il clima, l’intelligenza artificiale, le donne e la diversity.

Il festival non da voce solo ai media occidentali ma si propone come un luogo di dialogo, di scambio e di formazione, aperto e gratuito per tutti gli esperti e gli appassionati: “Un grande evento che trasforma Perugia in capitale mondiale del giornalismo, della libertà e della democrazia” ha sottolineato il primo cittadino Romizi.