Perugia aspetta il Festival della Famiglia, iniziativa di Agenda Urbana

Un fine settimana all'insegna della famiglia. E' quanto si appresta a vivere il Comune di Perugia con il prossimo Festival della Famiglia, un'iniziativa che rientra nelle attività del piano Agenda Urbana, portato avanti dal Comune insieme a una serie di partner costituiti dalle principali associazioni presenti sul territorio, entra nel vivo questa settimana il progetto Città Famiglia.

Tra queste realtà associative spicca in questo settore sociale l'impegno L’Associazione Nazionale Famiglie Numerose, a fianco del capofila Acli e delle altre associazioni facenti parte dell’ATS (Movimento per la Vita, Respect e Consultorio La Dimora) per animare questa iniziativa. L’obiettivo è quello di creare nuova cultura di attenzione alla famiglia come risorsa sociale attraverso il protagonismo delle associazioni familiari, offrire nuove forme di sostegno per i nuclei familiari per un aiuto temporaneo e speci?co in determinati momenti della vita (compiti di cura, incompetenze relazionali, in situazioni di con?itto, conciliazione di tempi di vita) e promuovere aggregazione, socialità scambio.

Il programma del Festival

Il Festival della Famiglia che si svolgerà a Perugia dal 17 al 19 Settembre, anticipato da alcune iniziative dedicate al benessere della coppia svoltesi nei giorni scorsi, prevede il primo importante momento proprio venerdì 17 settembre con il convegno su famiglia, lavoro e welfare 2.0, sul tema: “Strategie e vantaggi per le aziende nella armonizzazione dei tempi di vita familiare con i tempi di lavoro”.

L’evento si svolgerà alle ore 16.30 presso la Sala S. Anna e saranno presenti il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, l’Assessore alle Politiche sociali e Famiglia, Edi Cicchi, i Coordinatori Umbria di ANFN, Vincenzo e Sarah Aquino, Alessandro Moretti, Presidente Acli Provinciali Perugia,ed Ernesto Rossi, Presidente Associazione RESPEC.

Sarà la sociologia dei processi economici e del lavoro, Rosita Garzi (Università di Perugia) ad aprire con l’argomento “Scienze sociali e vita quotidiana: la famiglia come potenziatore di competenze manageriali”. A seguire interverranno Alfredo Caltabiano, Consigliere nazionale ANFN e direttivo Nazionale Forum delle associazioni Familiari, seguito dal workshop: “Pillole di armonizzazione, l’esperienza delle aziende e le risposte della politica”.

Interverranno poi Claudio Tinarelli, Ceo di Infolog Perugia, Claudia Franceschelli, coordinatrice del Gruppo Imprenditoriale Femminile Confapi Perugia; Andrea Cruciani, team manager dell’azienda Teamdev e Giorgio Mencaroni, Presidente della Camera di Commercio dell’Umbria e di Confcommercio Umbria, seguito da Dionigi Gianola, Strategic Selling Director di Gi Group Spa. E’ atteso anche un intervento di Paola Fioroni, Vice Presidente dell’Assemblea Legislativa Regione Umbria.

Il convegno sarà moderato dal giornalista Daniele Morini.

La giornata di sabato 18 Settembre sarà caratterizzata dall’ormai tradizionale manifestazione Professione Mamma e Papà: una vera e propria “fiera” dei talenti messi in campo dai genitori, per affrontare le sfide della genitorialità, specialmente quando ci si trova a gestire famiglie con più figli. L’evento si svolgerà dalle 15 alle 19.30 all’interno dei chiostri del complesso Abbazia di San Pietro a Perugia, e sarà come sempre completamente gratuito (green pass obbligatorio).

L’evento è organizzato dall’Associazione Nazionale Famiglie Numerose. Non mancheranno anche quest’anno stand per ogni interesse, incontri a tema, esibizioni di breakdance, mostra fotografica, spettacolo teatrale, dimostrazioni di primo soccorso, presentazione di libri, tornei di giochi da tavolo, tour guidato del complesso, intrattenimento musicale. Il tutto culminerà nello spettacolo teatrale per bambini e adulti: "Draghetto e Dragotta" con Domenico Madera (dalle 18,30 alle 19,30).

La manifestazione nasce dalla curiosità e dal desiderio delle mamme e dei papà di comunicare, raccontarsi, incontrarsi, condividere competenze, supportarsi a vicenda “perdendo tempo “insieme, passeggiando con calma, con lentezza, nella cornice suggestiva dei chiostri di San Pietro.

Il Festival della Famiglia proseguirà poi domenica 19 Settembre alle ore 16 al Parco Chico Mendez di Madonna Alta con un momento di intrattenimento dedicato ai bambini dai 3 ai 10 anni (accompagnati da un adulto). L’obiettivo sarà quello di riscoprire vecchi e nuovi giochi per bambini e famiglie.